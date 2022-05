Imate običaj da jedete dok stojite ili hodate - zbog čega to nije dobro

Tempo života mnogih od nas je takav da smo primorani da mnoge stvari radimo u hodu. Jedna od njih je i vezana za ishranu, odnosno na način na koji jedemo. Koliko puta vam se dogodilo da ste, zbog žurbe, jeli "s nogu"?

Ne brinite, niste jedini. Mnogi od nas tako funkcionišu, jer smo, nažalost, primorani da, zbog nedostatka vremena, neke stvari obavljamo brzinski. Kada treba da jedemo, u takvim situacijama, često, kako bismo dobili na vremenu, to ne radimo onako kako bi trebalo, već na brzinu, u hodu ili jednostavno negdje stojeći.

Ukoliko ste pomislili da je svejedno da li sjedite, stojite ili hodate dok jedete - griješite. Makar tako tvrde stručnjaci.

Pejton Berukim je gastroenterolog i objasnio je kakve promjene se dešavaju u probavi kada žvaćemo i gutamo dok stojimo.

Ima ih nekoliko.

Brža probava

"Prvenstveno treba napomenuti da kada stojimo i jedemo krv se spušta do nogu, jednostavno zbog gravitacije, a to može da uzrokuje smanjen protok krvi do želuca gdje je ona potrebna zbog probave. Kao rezultat, probava možda neće tako savršeno funkcionisati, pa možete da doživite i nadutost i probleme s probavom", otkriva Berukim.

Dodaje i to da se sličan efekat javlja i ako, odmah nakon jela, počnemo da se krećemo. Tada dolazi do brže probave i lošije apsorpcije nutrijenata. Srećom, to nije razlog da budemo uznemireni.

Kada jedemo stojeći, uglavnom i brže žvaćemo i gutamo, a to može da dovede do određenih posljedica. Prema riječima dr Berukima, što brže jedemo, veće su šanse da ćemo progutati i dosta vazduha, što dovodi do stvaranja gasova.

Nedovoljno žvakanje

Ukoliko žvaćemo brzo, ali nedovoljno i isto tako gutamo, mogu da se jave grčevi u stomaku, jer je želucu, u tom slučaju, potrebno više vremena da razgradi hranu.

Ukoliko imate ovakav problem i ne znate kako da pomognete sebi, savjet ljekara jeste da, umjesto da stojite dok jedete, sjednete i obratite pažnju da li simptomi prolaze.

Uživajte u jelu

Kada sjedite dok jedete i ostavite sebi vremena da uživate u jelu, možete da očekujete nekoliko dobrobiti za vašu probavu. Kako će žvakanje i gutanje hrane u stojećem položaju uzrokovati neke nuspojave, kao što je neprijatan osjećaj u stomaku, male promjene mogu da poboljšaju probavu.

Međutim, dr Berukim dodaje i da će u tom slučaju i vaše mentalno zdravlje profitirati. Prema rezultatima studija objavljene u magazinu "Journal of Integrative Medicine", svjesno jedenje će održati simpatički nervni sistem u dominaciji, što će pomoći i autonomnom nervnom sistemu da probava funkcioniše kako treba.

Drugim riječima, stres dokazano ometa gastroenterološke mehanizme, pa možemo da kažemo da će crijeva slati signale mozgu, a on će isto tako slati signale crijevima kada se nađe u problemu. Jasno se može zaključiti da želudac ili crijeva koja nisu dobro, mogu da budu u tom stanju jer ste vi u depresiji, anksiozni ili pod stresom.

