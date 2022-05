Jela koja možete jesti i u večernjim satima

Dobra vijest je da su naučnici i ljekari sugerisali da je korisno, pa čak i neophodno jesti uveče.

Ali da biste izbjegli težinu u stomaku, loš san i debljanje, važno je mudro odabrati proizvode za večeru. I naravno, ne zaboravite na razumne veličine porcija. Pročitajte listu proizvoda koji će vam donijeti zdravstvene benefite, čak iako ih jedete noću.

Jela od jaja

Jaja su izvor proteina koji sadrže esencijalne aminokiseline i brzo daju osjećaj sitosti. Najbolji izbor su jaja Benedikt ili jednostavno tvrdo kuvana jaja. Omleti i kajgana su takođe dobra opcija za večeru, ali samo ako ih spremate sa minimalnom količinom ulja.

Sir i grožđe

Mala porcija sira ima samo oko 100 kalorija, ali će vam donijeti mnogo zadovoljstva i koristi u vidu triptofana, proteina i kazeina. Posebno, kazein vam može pomoći da se osjećate zadovoljnije i dobar je za zdravlje mišića ako ga uzimate prije spavanja. Nekoliko zrna grožđa, koje je uzgred bogato melatoninom , takođe će pomoći vašem snu.

Humus sa štapićima od povrća

Osnova ovog jela su leblebije. One su bogati vitaminom B6 koji su važni su za sintezu serotonina. Ako se odlučite za užinu do kasno u noć, najbolji dodatak ovom bogatom jelu su krastavac, tikvice ili štapići šargarepe. Humus je takođe bogatom proteinom, pa se svakako preporučuje, pogotovo za one koji ne jedu meso.

Kukuruz

Za kasnu noćnu užinu bolje je izabrati kuvani kukuruz umjesto kukuruza iz konzerve. Ovaj proizvod može pomoći u uklanjanju viška holesterola iz tijela. I zapamtite da ovoj užini ne bi trebalo da dodajete previše putera ili soli, jer onda stvarate kontra efekat. Kukuruz iz konzerve je pun šećera, te njega ne bi trebalo ni da uzimate u obzir. Samo čist kuvan kukuruz u vodi sa minimalno soli je zdrava i dobra večernja užina za vas.

Riba

Za kasnovečernje večere, bolje je da se odlučite za masnu ribu. Na primjer, možete odabrati bakalar ili iverak bogat hranljivim sastojcima - omega-3 masne kiseline koje se nalaze u njemu poznate su po svojoj sposobnosti da razgrađuju masti. Proteini u ribi su takođe dobri za metabolizam.

