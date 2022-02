Kako će "nevidljivi" stelt omikron uticati na epidemijsku situaciju

​Podvarijanta omikrona - stelt omikron (BA.2) registrovan je i u Srbiji.

Virusolozi kažu da je za sada poznato da se "nevidljivi omikron" brže prenosi, ali da nema dokaza da utiče na kliničku sliku i tok bolesti inficiranih.

Nova podvarijanta omikrona koja je prvi put otkrivena na Filipinima krajem januara, polako postaje dominanta u nekim zemljama kao što su Danska, Indija, Velika Britanija, Njemačka.

U Srbiji je otkrivena u laboratoriji Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, kod dva uzorka pacijenata iz Novog Pazara.

Virusolog prof. Aleksandra Knežević za Euronews Srbija kaže da su uzorci obrađivani u laboratoriji "Vatreno oko", da su dva poslali Institutu za mikrobiologiju i imunologiju na provjeru - sekvenciranje.

"Kod oba uzorka potvrđen je stelt omikron. Kolege iz Vatrenog oka su nas zvale, poslaće nam i dodatne uzorke za koje sumnjaju da je stelt omikron. Sekvenciranje ćemo raditi ove nedelje", rekla je prof. Knežević.

Ona je navela da nedavno objavljena studija u Danskoj pokazuje da se "stelt omikron" za nijansu brže prenosi u odnosu na izvorni omikron, ali da nema podataka da utiče na kliničku sliku zaraženih.

"Zovu ga 'stelt', jer su prvi podaci pokazali da ne može da se dokaže običnim testovima. Međutim, ta teza se na kraju ispostavila kao netačna. Sličan je kao izvorni omikron u odnosu na vakcine, tako da nema u suštini bitnije razlike, osim što se brže prenosi", pojasnila je Knežević.

Danska studija

Nedavno objavljena danska studija pokazala je da je podvarijanta omikron soja virusa BA.2 zaraznija od originalnog soja BA.1.

"Studija pokazuje da ukoliko je osoba u vašem domaćinstvu inficirana BA.2 varijantom postoji globalni rizik od 39 odsto da će drugi član domaćinstva biti zaražen u prvoj nedelji. S druge strane ukoliko je ta osoba inficirana varijantom BA.1, rizik je 29 odsto", navela je u saopštenju danska Uprava za kontrolu infektivnih bolesti (SSI).

Navode da je podvarijanta BA.2 postala dominanta u Danskoj, i prema preliminarnoj računici ona je 1,5 puta zaraznija od varijante BA.1. Ističu da su nevakcinisane osobe podložnije inficiranju podvarijantom "stelt omikron" u odnosu na BA.1. Studija je obuhvatila 18.000 ispitanika, a sprovedena je od 20. decembra do 18. januara.

Molekularne promjene na virusu

Virusolog Nada Kuljić Kapulica smatra da će takvih podvarijanti omikrona sigurno biti još i da njihova pojava nije od velikog značaja.

"To su molekularne promjene, ne mislim da je to značajno. Mogu da se jave podvarijante i sigurno će ih biti još. Koliko sam videla to bi trebala da bude blaža varijanta od izvornog omikrona. Koje će biti reperkusije na kliničke slike, to tek treba da vidimo. Još nema dovoljno podataka", navela je Kulić Kapulica nedavno.

Glavno pitanje koje muči ljekare je da li su pacijenti koji su preležali omikron zaštićeni od "stelt omikrona" ili nova podvarijanta zaobilazi imunitet?

Epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatske kaže da zasad ne zna da li je "stelt omikron" opasniji od izbvornog, ali smatra da da bi oni koji su preležali omikron mogli da budu imuni na novu podvarijantu.

Šta znamo o omikronu

Omikron varijanta virusa korona pojavila se u Južnoj Africi u novembru prošle godine i ubrzo je novi soj postao dominantan u mnogim zemljama svijeta. Nova varijanta brže se prenosi od delta soja i smatra se da jedan zaražen može da inficira još 10 do 14 ljudi. Prvi simptomi javljaju se već poslije 72 sata.

Omikron ima sposobnost da zaobiđe imunitet zbog velikog broja mutacija na S proteinu. Međutim, ljekari kažu da vakcina i dalje štiti od teških formi bolesti.

Omikron je donio i rekordan broj zaraženih u Srbiji. Na dnevnom nivou zabilježeno je skoro i do 20.000 inficiranih. Jedino što tješi je blaža klinička slika. Virus se zadržava u gornjim disajnim putevima, a rijetko se spušta na pluća i izaziva komplikacije. Međutim, početni optimizam da omikron daje simptome "obične prehlade" ubrzo je splasnuo, jer su počeli da se zaražavaju stariji, koji imaju udružene bolesti.

To je napunilo kovid bolnice. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin u čijem sastavu su dvije kovid bolnice - Infektivana klinika i bolnica u Batajnici kaže da je 90 odsto pacijenata na bolničkom liječenju starije od 60 godina i da imaju udružene bolesti.