Kako da se izborimo sa proljećnim umorom

Vjerovatno ste čuli za izraz da je neko meteoropata, odnosno da reaguje na promjenu vremena tako što ima određene zdravstvene tegobe. Kod nekih ljudi ove pojave su najčešće na prelazu iz jednog u drugo godišnjeg doba.

Nova evropska istraživanja pokazuju da 50 odsto stanovnika starog kontinenta pati od "proljećnog umora", koji neki poistovjećuju i sa depresijom.

"Promena godišnjeg doba, naročito nagli porast temperature, dovode do povećane osetljivosti ljudskog organizma, pa se onda kao posledica dolaska proleća javlja takozvani 'proljećni umor'", kaže za Telegraf psiholog i psihoterapeut Marija Ristić.

Ona objašnjava da specifičan uzrok ovog poremećaja nije poznat, ali da su simptomi vrlo jasni.

"Najčešći simptomi prolećnog umora su vrtoglavica prilikom buđenja, nedostatak sna ili nekvalitetan san, pojačan apetit ili gubitak istog, poremećaj pažnje, problemi u komunikaciji, pojačana osetljivost, malaksalost, a neretko se u psihološkom smislu manifestuje kao manjak samopouzdanja, gubitak samopoštovanja, kao i osećaj indifentnosti, odnosno nezainteresovanosti za sebe i svet oko vas", objašnjva terapeut.

Da li je proljećni umor bolest ili mit i kako vrijeme utiče na naš organizam objašnjava i primarijus dr Petar Borović koji je, gostjući na Televiziji K1, istakao da proljećni, ali i svaki drugi umor, ima lijeka koji je veoma jednostavan.

"Prolećni umor postoji i nije mit, ali činjenica je da su ljudi sve više osetljivi. Četiri milijarde ljudi danas živi u gradovima koji su prepunjeni i fali nam čistog vazduha. Pozitivni joni idu 300 kilometara ispred oluje i zbog toga imamo tegobe - glavobolju, malaksalost, a kada se oluja ispuca, osetimo olakšanje. Dođe prevashodno do pročišćavanja vazduha. Negativni joni su dobri za nas i najviše se stvaraju u jutarnjim časovima. I zato mi stariji kažemo: Ko rano rani, dve sreće grabi", kazao je dr Borović.

Psihoterapeut Ristić kaže da postoji dobar način da se izborite sa proljećnim umorom i kao prvu stvar koja će vam u tome pomoći savjetuje - šetnju.

"Šetajte, udišite svež vazduh, provodite što više vremena napolju. Trudite se da vreme provodite sa ljudima čije vam društvo prija, čitajte knjige i slušajte muziku, a manje gledajte televiziju. Izaberite neku fizičku aktivnost kojom ćete se baviti bilo da je to plivanje ili neko vežbanje ili jednostavno svakodnevno po pola do sat vremena hodanja. Trudite se da se uvek naspavate i da spavate kvalitetno, jer je san važan faktor da se osećate odmorno i zadovoljno; jedite više svežeg voća i povrća", savjetuje psihoterapeut.

Dr Borović savjetuje i uzimanje dodatnih suplemenata i vitamina kako bi smanjili osećaj prolećnog umora.

"Uzimajte C vitamin, a potreban nam je i B vitamin da ne budemo napeti. Odmor je prevashodno potreban ženama, jer one moraju da stignu sve. Pa onda drže liniju, ne jedu dovoljno... Odmorite se dobro jedan dan nedeljno uz dobru knjigu, ušuškajte se i naspavajte", savjetuje ljekar.

Dr Borović kaže i da je veliki problem način ishrane koji utiče i na osjećaj umora.

"Jedite klice pšenice, dodajte bundevu u ishranu. Dame će zbog takve ishrane imati bujnu kosu, lepu kožu. Vreme je sremuša, uzimajte i maslačak koji ima obilje C vitamina. Bavite se vežbama, a svaki dan počnite sa vodom. Podaci pokazuju da čak 80 odsto ljudi ne pije dovoljno vode. Sa limunadom počnite dan, to je idealno. Kafa je diuretik, voda nam je potrebna. Pet do šest čaša vode nam je potrebno dnevno, najmanje. Negativne jone tražite u prirodi", savjetuje dr Petar Borović.

Dodaje da ljudi idu na Adu, u šetnju na Košutnjak, Kosmaj.

"Čist vazduh nam je potreban, jer su gradovi zagađeni. Čist vazduh jača imunitet. Kao i likopen iz paradajza ili suplementi sa likopenom. On nas štiti od kancera i emituje dva atoma kiseonika. Ćelija živne kada dobije kiseonik. Zatim sulforafan iz brokolija ili klica brokolija. Resveratrol za srce i krvne sudove spušta visok pritisak, snižava holesterol i šećer. Matični mleč je sjajan, ceo organizam funkcioniše i živne", rekao je doktor Borović na televiziji K1 ovog jutra.

Kazao je ljekar i da bi svakog dana trebalo da se umorimo.

"Oni koji su spavali zimskim snom pate od prolećnog umora. Treba se svakog dana umoriti. Život je lep, učinite svakog dana nešto lepo. Budite aktivni, manje jedite. Znate onu izreku: Trećina hrane koju pacijent pojede služi za održavanje njegovog tela, a dve trećine za održavanje doktora. Previše jedemo. Podaci pokazuju da 72 odsto stanovnika Srbije ne jede dovoljno voća. Ne plašite se pesticida. Najveća koncentracija pesticida je oko peteljke i semenki. Uronite voće u toplu vodu koju ćete posoliti i ostaviti plodove u toj vodi pet do šest minuta. Perite list po list, plod po plod. Jedite maline. Potrebno nam je 400 grama voća i 250 grama povrća dnevno", savetuje poznati ljekar.