Kako lakše preživjeti sezonske alergije i kada se javiti ljekaru

Piše: Melisa Ahmedbegović Pjano, prim. dr. med. sci., specijalist oftalmologije, Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost u Sarajevu

"Postoje tri glavna tipa konjunktivitisa s obzirom na uzročnike, a to su virusni, bakterijski i alergijski konjunktivitis. Virusni konjunktivitis je najčešći, a u 75 posto slučajeva njegov je uzročnik adenovirus.

Za razliku od virusnog, alergijski konjunktivitis nije zarazan i uvijek pogađa oba oka", ističe prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano iz Specijalne bolnica za oftalmologiju Svjetlost u Sarajevu. Doznajte i kada se najčešće javlja sezonski alergijski konjunktivitis, koliko traju simptomi i tko je njime najpogođeniji.

Od 2,2 milijarde ljudi u svijetu koji imaju neku bolest oka, kod najmanje milijardu njih, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, bolest se mogla prevenirati. Uz starenje i genetske predispozicije, na zdravlje oka utječe još mnogo faktora na koje možemo utjecati sami te tako prevenirati bolesti i unaprijediti naše zdravlje. Zato, prvi put u BiH, vodeći oftalmolozi, neurolozi, endokrinolozi, psihijatri, reumatolozi, otorinolaringolozi, estetski kirurzi, obiteljski liječnici, farmaceuti i inženjeri okupljeni u X-Labu – expert research hubu JGL-a i Vizola S – analiziraju najnovija istraživanja i, primjenjujući holistički pristup, otkrivaju kako se kvalitetno brinuti za zdravlje očiju i zašto je to važno za naše cijelo tijelo.

1. Kako možemo razlikovati alergijski i virusni konjunktivitis?

Konjunktivitis je upala konjunktive, tanke membrane koja prekriva bjeloočnicu oka i unutarnju površinu očnih kapaka. Postoje tri glavna tipa konjunktivitisa s obzirom na uzročnike, a to su virusni, bakterijski i alergijski konjunktivitis. Virusni konjunktivitis je najčešći, a u 75 posto slučajeva je uzročnik adenovirus. Virusni konjunktivitis najčešće prvo zahvati jedno oko, a potom se proširi i na drugo. Jedna od njegovih osnovnih karakteristika jest da su osobe koje ga imaju vrlo zarazne od deset do 14 dana, tako da je u tom razdoblju ključno provoditi higijenske mjere u smislu redovitog pranja ruku i izbjegavanja kontakta ruku s očima kako bi se spriječio daljnji prijenos infekcije. Istraživanja pokazuju da je najčešće vrijeme javljanja virusnog konjunktivitisa rano proljeće ili kasna jesen. Simptomi ove vrste konjunktivitisa uključuju crvenilo oka, suzenje, bezbojni sekret, naglašene krvne žile, natečenost kapaka, osjećaj stranog tijela u oku, a može doći i do pojave boli oka te osjetljivosti na svjetlost. U načelu, virusni se konjunktivitis povlači bez ikakvog tretmana, što može trajati i do tri tjedna. Međutim, postoji terapija koja može olakšati simptome, a to je upotreba umjetnih suza bez konzervansa nekoliko puta tijekom dana za svakodnevno čišćenje očiju i odstranjivanje sluzi i uzročnika te stavljanje hladnih obloga na područje oko očiju. Topikalni kortikosteroidi prva su linija terapije u farmakološkom tretmanu. Povidon jod, dezinficijens, mogao bi predstavljati još jedan tretman virusnih konjunktivitisa u budućnosti s obzirom na to da su istraživanja pokazala da upotreba 2,5 posto joda kod novorođenčadi s adenovirusnim konjunktivitisom dovodi do ublažavanja simptoma i skraćenja vremena oporavka bez ikakvih pratećih nuspojava. Tijekom infekcije preporučuje se i izbjegavanje upotrebe kozmetičkih proizvoda.

2. Koji su simptomi i liječenje alergijskog konjunktivitisa?

Za razliku od virusnog, alergijski konjunktivitis nije zarazan i uvijek pogađa oba oka. Uzročnici alergijskog konjunktivitisa su alergeni i iritansi kao što su polen, spore plijesni, prašina i životinjska dlaka. Glavni su simptomi alergijskog konjunktivitisa svrbež očiju, kao vodeći simptom koji razlikuje alergijski od virusnog konjunktivitisa, praćen peckanjem, crvenilom, suzenjem i bjeličastim sekretom te curenjem nosa i otečenim očnim kapcima. Tretman se sastoji u korištenju umjetnih suza čija je svrha odstraniti sekret i alergene iz konjunktivalne vrećice te hladnih obloga. U farmakološkom tretmanu upotrebljavaju se antialergijske kapi ili oralni lijekovi (stabilizatori mastocita i antihistaminici), koji se u pojedinim slučajevima trebaju koristiti i kao preventivna mjera, prije sezone polena.

X-LAB PRVI PUT U BIH: VIŠE OD 2,2 MILIJARDE LJUDI IMA NEKU OD OVIH BOLESTI, A SVAKA DRUGA MOŽE SE SPRIJEČITI. VODEĆI LIJEČNICI OTKRIVAJU KAKO BITI ZDRAVIJI!

3. Kada se najčešće javlja sezonski alergijski konjunktivitis, koliko traju simptomi i postoje li skupine ljudi koje su njime najpogođenije?

Alergijski konjunktivitis možemo podijeliti na dva osnovna tipa: sezonski i perenijalni. Sezonski se javlja obično tijekom proljeća i ljeta, a najčešći alergeni su poleni trave i drveća, iako ovisno o geografskom položaju u obzir dolaze i drugi specifični alergeni. Perenijalni se, s druge strane, održava tijekom čitave godine, a uzrokuju ga prašina, grinje, životinjska dlaka, plijesan i drugi nesezonski alergeni. Simptomi sezonskog alergijskog konjunktivitisa traju nekoliko tjedana, a ponekad i nekoliko mjeseci. Osobe bilo koje dobi mogu dobiti alergijski konjunktivitis, ali se on najčešće javlja kod mlađih odraslih osoba i kod atopičara, osoba koje imaju veću sklonost alergijskim stanjima kao što su ekcem, alergijski rinitis, astma...

4. U kojim se slučajevima očne alergije mogu samostalno liječiti, a kada obavezno treba otići liječniku?

U prilično velikom broju slučajeva alergijski se konjunktivitis sa simptomima blažeg intenziteta može tretirati u kućnim uvjetima, i to kapanjem umjetnih suza, stavljanjem hladnih obloga na oči, njegom i higijenom očiju. Međutim, u određenim slučajevima potrebno je potražiti liječničku pomoć, i to:

• ako se simptomi pogoršavaju unatoč provedenom tretmanu u kućnim uvjetima

• ako postojeći tretman nadležnog oftalmologa ne pomaže u suzbijanju simptoma

• ako dođe do pogoršanja vida

• ako dođe do pojave boli u očima ili se bol pogorša

• ako se razviju neki novi simptomi kao što je glavobolja

• ako tkivo koje okružuje oko, uključujući kapke i kožu oko njih, počne oticati ili se na njemu pojave crvenilo ili neke druge kožne promjene

• ako osoba ima narušen imunološki sustav zbog nekih drugih medicinskih stanja ili tretmana

• ako simptome konjunktivitisa razvije novorođenče – tada je potrebno odmah posjetiti liječnika!

5. Kako prepoznati kada je konjunktivitis znak nekih ozbiljnih bolesti poput reumatoidnog artritisa?

Konjunktivitis sam po sebi ne predstavlja specifičan znak koji bi bio ključni element u dijagnosticiranju određenih sistemskih oboljenja. Međutim, u velikom broju slučajeva konjunktivitis ne ostaje izoliran, nego biva praćen upalom drugih dijelova oka, kao što su bjeloočnica i rožnica, i u tom nam slučaju može pružiti mnogo više informacija. Simptomi bolesti na drugim tkivima i organima te već spomenuti patološki procesi kako na konjunktivi tako i na ostalim strukturama oka mogu nas uputiti na provođenje određenih dijagnostičkih procedura koje će onda poslužiti kao pomoć u otkrivanju nekih ozbiljnijih sistemskih oboljenja. Prijeko je potrebno spomenuti da je konjunktiva tkivo čiji je uzorak lako uzeti i analizirati, što nam omogućava da u određenim slučajevima identificiramo histopatološke lezije specifične za određeno sistemsko oboljenje. To može biti od krucijalnog značenja u čitavom procesu dijagnostike. Budući da je patogeneza promjena u konjunktivi ista kao i patogeneza promjena koje se događaju u cijelom organizmu kod sistemskog oboljenja u sklopu kojeg se konjunktivitis javlja, simptomi konjunktivitisa mogu nam poslužiti kao prognostički indikator te indeks progresije tog istog oboljenja. U tom nas smislu početak ili pogoršanje konjunktivalnih simptoma može uputiti na potencijalno kompliciranje podležećeg oboljenja. Sistemska oboljenja u sklopu kojih se konjunktivitis može javiti zaista su brojna, a samo neka od njih su Reiterov sindrom, sarkoidoza, reumatoidni artritis, sistemski eritematozni lupus, Sjogrenov sindrom, razne vrste vaskulitisa kao što je Wegenerova granulomatoza, neke bolesti jetre kao što je hepatitis, infektivne bolesti (tuberkuloza, bruceloza...) i mnoge druge.

Vodeći BiH stručnjaci otkrivaju kako spriječiti svaku drugu bolest oka

Prvi put u BiH vodeći stručnjaci X-Laba, expert research huba JGL-a, analiziraju za vas najnovija istraživanja i, primjenjujući holistički pristup otkrivaju kako se kvalitetno brinuti za zdravlje očiju i zašto je to važno za naše cijelo tijelo. Vodeći oftalmolozi, neurolozi, endokrinolozi, psihijatri, reumatolozi, otorinolaringolozi, estetski kirurzi, obiteljski liječnici, farmaceuti i inženjeri donose što nam sve mogu otkriti suhe oči i koje simptome ne treba zanemariti, kako su oči povezane s imunitetom i kako imati svjež i bistar pogled svaki dan.

Pročitaj više OVDJE!

COVID-19 I OČI: Ugledni stručnjak otkriva koje su sve bolesti češće zbog koronavirusa i kako se zaštititi!

‘Ozbiljne posljedice na zdravlje očiju možemo očekivati i zbog neodlaska na preglede ili neredovitih pregleda, uzrokovanih ili djelomičnim zatvaranjem i ograničenjima opterećenih zdravstvenih ustanova ili razumljivim strahom od dolaska u bolnice tijekom svih valova pandemije. Iako je velik broj oftalmoloških odjela i klinika odlično funkcionirao tijekom pandemije, posljedice već možemo uočiti kod naših pacijenata koji boluju od kroničnih očnih bolesti poput glaukoma, dijabetičke retinopatije ili senilne makularne degeneracije. Kod manjeg broja njih bolest se, nažalost, pogoršala’, upozorava za X-Lab JGL-a prof. dr. sc. Antonio Sesar, pročelnik Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Pročitaj više OVDJE!

OČI I KOSTI: Poznati reumatolog tumači što nam sve mogu otkriti suhe oči i koje simptome ne treba zanemariti!

Ne treba zanemarivati simptome i znakove na očima jer su neke od najučestalijih upalnih reumatskih bolesti povezane upravo s bolestima očiju. Tijelo je cjelina - simptomi i znakovi na bilo kojem organu mogu upućivati na bolest nekog drugog organa, pa tako i oči otkrivaju ili pomažu u otkrivanju nekih koštanih bolesti. Koje su bolesti povezane uz simptom suhog oka za X Lab JGL-a analizira dr. Šime Mijić, vodeći hrvatski fizijatar reumatolog i član Američkog društva za reumatologiju.

Pročitaj više OVDJE!

NAJDETALJNIJI IZVJEŠTAJ O ČUDU U LJUDSKOM TIJELU: Vodeći endokrinolog otkriva zašto je važno brinuti o zdravlju holistički

Naše tijelo sastoji se od bilijuna stanica, 78 različitih organa i više od 96 tisuća kilometara krvnih žila! Ono što izaziva divljenje je to što sve te stanice, organi i krvne žile zajedno funkcioniraju u nevjerojatnoj harmoniji koja nas održava živim. Naše srce ne kuca ako mu to ne kažu naš mozak i živčani sustav. Preko našeg oka – najvažnijeg od 5 osjetila – primamo više od 90 posto informacija. A prvi put za X-Lab jedan od vodećih endokrinologa i dijabetologa I autor više od 50 znanstvenih radova otkriva kako je zdravlje oka ogledalo zdravlja čitavog organizma: ‘Ovo nije puka izreka, već postoje ozbiljni projekti koji razvijaju sofisticiranu tehnologiju koja će moći pregledom očne pozadine predvidjeti rizik razvoja šećerne bolesti i kardiovaskularnih bolesti'.

Pročitaj više OVDJE!

Utjecajni psihijatar tumači je li oko doista ogledalo duše i zašto se važno brinuti o zdravlju očiju

Čak 90 posto informacija iz naše okoline primit ćemo preko očiju, a istodobno će oči ljudima u našoj okolini otkriti mnogo o nama. Oči prenose nevjerojatnu količinu kompleksnih društvenih i emocionalnih informacija. Prema istraživanjima koja istražuju vezu očiju, neurološkog i psihološkog sustava, utvrđeno je da način na koji gledamo može otkriti neke segmente naše ličnosti, kao i da oči mogu otkriti naše trenutno mentalno stanje. Je li oko doista ogledalo duše analizira prof. dr. Darko Marčinko. Predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb.

Pročitaj više OVDJE!

Prilog je napravljen u skladu s najvišim profesionalnim standardima u produkciji native tima XXXX MEDIJA i JGL-a, u suradnji s agencijom za premium sadržaj i tehnologiju 01 Content&Technology – C3 Croatia.

Piše: Melisa Ahmedbegović Pjano

prim. dr. med. sci., specijalist oftalmologije, Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost u Sarajevu