Kako preuzeti kontrolu i ne dozvoliti da vas preuzmu emocije

Ponekad vas i najmanja sitnica izbaci iz takta do te mjere da reagujete kao da je riječ o nečemu neuporedivo značajnijem? Ne dopustite emotivnim okidačima da vas učine žrtvom.

Emotivni okidač može biti osoba, riječ, događaj ili iskustvo koje podstiče emocionalnu reakciju. Obično se ovim pojmom referiše na negativne osjećaje zbog kojih se osjećamo odbijeno, izdano, nepravedno tretirano, bespomoćno ili neželjeno. Ponekad zbog njih na naizgled beznačajne događaje reagujemo snažno. Iako može biti izazovno naučiti se nositi s njima, emotivni okidači mogu nam poslužiti kao putokaz prema poboljšanju samih sebe jer nas potiču na introspekciju.

Izvor problema

Emotivni okidači nerijetko nas podsjećaju na neugodna iskustva iz prošlosti koja naglo isplivaju na površinu premda smo se trudili potisnuti ih. Kad nas nešto iznervira ili se osjetimo nelagodno, valja uzeti odmor i preispitati opravdanost svoje uznemirenosti. Pokušajte razmotriti okolnosti što objektivnije možete i dokučiti jeste li jednostavno shvatili nešto pretjerano lično. Uhvatite se ukoštac s izvorima svojih osjećaja tako što sagledate iskustva iz prošlosti.

Na primjer, ako neko malo podigne glas na vas ili zalupi vratima i vas to u potpunosti izbaci iz kolosijeka, vjerojatno su posrijedi negativna sjećanja na odrastanje u porodici, gdje se problemi nisu rješavali mirnim razgovorom. U takvoj situaciji na podražaj reagujete emocionalno, ne racionalno, jer vaša podsvijest preuzme na sebe zadaću intervencije i djeluje u skladu s prošlim iskustvima, čak i kad se ne podudaraju u potpunosti sa sadašnjima. Važno je osvijestiti zašto se osjećamo na određen način kako bismo napravili prvi korak prema uspostavljanju osjećaja kontrole.

Pravovremena intervencija

Povremeno se emotivni okidači ne očituju isključivo na emocionalnoj razini nego i na fizičkoj, i to simptomima nalik tjeskobi poput znojnih dlanova, vrtoglavice ili drhtavice, želučanih tegoba ili srca koje ubrzano lupa. Ako prepoznate neke od navedenih simptoma, prisjetite se neke tehnike opuštanja koja djeluje na vama prije no što ishitreno reagirate. To može biti duboko disanje, kratka šetnja da razbistrite misli ili odlazak u kupatilu da se priberete i osvježite hladnom vodom.

Ne dozvolite svojim osjećajima da izmaknu kontroli. Nemoguće je izbjeći sve teške situacije, no moramo naučiti izaći nakraj s njima i preuzeti odgovornost za svoje ponašanje. Na koncu, ako sami ne postižete napredak ili se bojite da se radi o ozbiljnijem problemu, ne bojte se zatražiti profesionalnu pomoć.

Stručnjaci za mentalno zdravlje mogu vam ponuditi smjernice i potporu na putu k otkrivanju izvora okidača te vam mogu pomoći da razvijete bolje komunikacijske strategije kako biste pribranije izrazili svoje emocije u datoj situaciji.

