Kako tretirati opekotine od sunca i šta ne raditi u cilju brzog bezbolnog oporavka

Bez obzira da li ste zaboravili da nanesete kremu za sunčanje prije nego što provedete dan napolju ili niste dovoljno često obnavljali SPF tokom dana na plaži, na kraju se može desiti da ćete završiti sa opekotinama.

Ono što vas u tim situacijama brine jeste koliko dugo će trajati vaša opekotina od sunca i kada će se crvenilo, bol, plikovi i ljuštenje konačno povući?

Šta su tačno opekotine od sunca?

Opekotine od sunca predstavljaju odbrambeni mehanizam tijela od štetnih ultraljubičastih (UV) sunčevih zraka, kaže za Health dermatolog Debra Jaliman iz Njujorka.

Kada je koža izložena UV svjetlu, tijelo proizvodi melanin, tamni pigment koji stvaraju ćelije kože koje se nazivaju melanociti. Melanin je tu da zaštiti kožu, a koliko osoba proizvodi melanina zavisi od genetike. Kada su ljudi koji proizvode manje melanina pretjerano izloženi UV zracima, to uzrokuje oštećenje DNK u gornjim slojevima ćelija kože - što rezultira opekotinama od zračenja, poznatim kao opekotine od sunca.

Ne reaguju svi na isti način na izlaganje suncu. Generalno, ljudi sa svjetlom kožom, pegama, riđom ili svjetlom kosom su podložniji teškim opekotinama od sunca, prema Američkom društvu za rak. Ali svi tipovi kože, od svjetle do tamne, podložni su UV zračenju. Oštećenja mogu nastati u veoma sunčanim danima, kao i u oblačnim danima, jer UV svjetlo prodire u oblake.

Koliko dugo traje opekotina od sunca?

Koliko dugo traje opekotina od sunca zavisi od toga koliko je opekotina teška, kaže za Health dermatološkinja Ronda K. Klein iz Konektikata.

"Većina opekotina od sunca će izgubiti crvenilo za tri do pet dana i neće biti bolne. Ali ako imate ozbiljniju opekotinu sa mjehurićima, to bi moglo trajati do 10 dana", kaže ona.

Bol od opekotina od sunca obično počinje u roku od šest sati nakon prekomjernog izlaganja suncu i dostiže vrhunac oko 24 sata. Ako imate ozbiljnije opekotine od sunca, koža može imati plikove i ljuštiti se. Plikovi se obično pojavljuju između šest i 24 sata nakon izlaganja suncu, ali ponekad je potrebno više vremena da se pojave.

Piling kože je dio procesa zarastanja nakon opekotina od sunca i obično počinje nakon otprilike tri dana. Trebalo bi da prestane kada se koža potpuno zaleči, što može potrajati nekoliko nedjelja u slučajevima jakih opekotina od sunca. Dok dođe do ljuštenja, oduprite se iskušenju da ga čačkate, što može prouzrokovati dalju štetu, kaže dr Jaliman.

Simptomi opekotina od sunca na koje treba obratiti pažnju

Simptomi opekotina od sunca variraju u zavisnosti od težine oštećenja. Ako imate blage opekotine od sunca, vaša koža će biti crvena i bolna.

Umjerena opekotina od sunca takođe može dovesti do nekog otoka, a koža može biti vruća na dodir. Teška opekotina od sunca obično ima ekstremno crvenilo i bolne plikove, a može biti toliko jaka da zahtjeva medicinsku pomoć. Pozovite doktora odmah ako dobijete temperaturu zajedno sa opekotinama od sunca, savjetuje dr Jaliman.

U teškim slučajevima, previše izlaganja UV zračenju može dovesti do šoka, dehidracije ili toplotne iscrpljenosti, čiji znaci uključuju ekstremnu žeđ, ekstremni bol, konfuziju, zimicu i ubrzan puls.

Plikovi koji pokrivaju veliku površinu takođe mogu zahtjevati ljekarsku njegu. Budite oprezni zbog znakova infekcije u plikovima (gnoj, otok i/ili osjetljivost).

Kako možete ublažiti opekotine od sunca i ubrzati njihovo prolaženje?

Kada shvatite da imate opekotine od sunca, dr Jaliman preporučuje nanošenje umirujuće aloe i hidratantnog ši putera. Uvjerite se da aloja dolazi direktno iz biljke ili da je bez mirisa, kako biste izbjegli pogoršanje kože. Ako imate svrab i upalu, ona savjetuje upotrebu hidrokortizonske kreme bez recepta, koja takođe može pomoći da se smanji otok.

Da bi se ubrzalo zarastanje kože koja se ljušti, dr Jaliman preporučuje držanje hladne obloge uz kožu i redovno nanošenje hidratantne kreme ili običnog vazelina za stalnu hidrataciju.

Ovo će pomoći koži koja se ljušti i koži koja pokušava da se izleči. Piling nije preporučljiv dok vam koža potpuno ne zaraste. Oštećena koža će se sama odvojiti, a nova koža je delikatna i podložna iritaciji.

"Opekotine od sunca vas dehidriraju, pa je važno da pijete puno vode", kaže dr Klajn.

Ona takođe predlaže kupanje antiinflamatornim sredstvom koje ublažava peckanje i svrab. Uvijek se klonite sunca dok vam koža ne zaraste u potpunosti, ili biste mogli ponovo da se nađete sa još gorim simptomima opekotina od sunca, prenosi Telegraf.