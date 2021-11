Kako usvojiti zdravu rutinu vježbanja i održati motivaciju?

Jesen je idealno vrijeme da kreirate rutinu vježbanja koja će vas održati aktivnim i vitalnim tokom hladnijih mjeseci koji su pred nama, a tokom kojih smo često u zatvorenom prostoru.

Kraj godine je iza ugla i ne treba da čekate prvi januar kako biste počeli sa novim navikama, koje, ruku na srce, u većini slučajeva završe neuspjehom. Zato počnite odmah, lagano i bez pritiska. Počnite od malih koraka.

Koristite stepenice umjesto lifta, prošetajte se svaki dan bar sat vremena. Kada počinjete sa novom rutinom vježbanja, uradite to polako, jer tijelu treba dati vremena da se navikne na promjene. Ako se preopteretite, možete se povrijediti, imati lošije rezultate ili čak izgubiti motivaciju nakon prve upale mišića.

Rutinu vježbanja uskladiti sa potrebama

Potrudite se da novu fizičku naviku uskladite sa vlastitim potrebama i mogućnostima. Ne treba očekivati rezultate preko noći, jer to nije posao koji treba da završite u nekom kratkom roku.

Na novu rutinu vježbanja treba gledati kao na dugoročan novi način življenja koji će vam donijeti puno benefita. Bilo bi odlično da prije uvođenja nove rutine vježbanja uradite nalaze krvne slike i da se posavjetujete s vašim doktorom ukoliko imate neke tegobe u vidu bolova u kičmi i zglobovima ili neke hronične bolesti.

Nemojte sebi davati nerealne rokove do kojih želite da postignete cilj, jer to može uticati na stvaranje pritiska i ako niste osoba koju to motiviše, odustaćete vrlo brzo i doživjećete još jedan neuspjeli pokušaj.

Važnost motivacije i discipline

Okolina je veoma bitna. Okružite se ljudima koji vam daju podršku i koji vas motivišu da istrajete. Pohvalite sami sebe svaki put kad uradite trening i počastite se nekim kvalitetnim nutritivno bogatim obrokom. Ako vjerujete da možete, uspjećete, ako ne vjerujete nećete. Uvijek je do vas.

Ono što je bitno kada uvodite novu rutinu vježbanja jeste disciplina. Disciplina je ono što vam ne dozvoljava da ostanete ispod tople deke dok napolju pada kiša i kad vam se ne ide. Disciplina i motivacija su usko povezane. I jedna i druga su podjednako bitne i ne mogu jedna bez druge, jer kad jedna zakaže, druga povede.