Kašičica ovog sastojka u kafi svako jutro topi masnoću u tijelu

​Ako volite ukus cimeta u slatkišima i niste alergični na njega, svakako možete da isprobate ovu metodu za topljenje viška masnoće u tijelu.

Kao što je svima poznato, kafa ubrzava metabolizam. Ukoliko uz nju još redovno vježbate i zdravo se hranite, rezultat je zagarantovan.

Jedna od poznatih nutricionisra kaže, da crna kafa obična bez dodataka je najbolja, a ukoliko u nju svako jutro dodate i malo cimeta, pored sjajnog ukusa, vaši kilogrami će početi da se tope.

Ona je ovaj metod isprobala na sebi. Dodavala je svako jutro po jednu malu kašičicu cimeta i za mjesec dana primijetila ogromnu razliku u svojoj težini.

Uspjela je da smrša 4 kilograma, a i da uđe u omiljene farmerke iz srednje škole.

"To je proces zagrijavanja tijela i on može da dovede do toga da sagorijevamo više kalorija. Osim toga, cimet je prirodna opcija za podsticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji mogu da učine isto", objašnjava ona, prenosi B92.