Klinika "Be Well" slavi prvi rođendan: Svima nam trebaju ZDRAVE priče

Klinika "Be Well" je za samo godinu dana rada uspjela da postane prepoznatljivo ime u oblasti pružanja medicinske njege najvišeg kvaliteta i pozicionira se kao jedan od istaknutih specijalističkih centara u Banjaluci vođen idealima zdravlja i zadovoljstva pacijenata.

U proteklih godinu dana klinika je pružila skoro 18.000 usluga za više od 4.100 pacijenata. Čak 95 odsto pacijenata je zadovoljno profesionalnošću tima i kvalitetom usluga, pokazalo je istraživanje o zadovoljstvu pacijenata dobijenim uslugama u klinici.

Holistički pristup u zadovoljavanju potreba pacijenata

Efikasno zadovoljavanje potreba pacijenata za cjelokupnom i kvalitetnom medicinskom njegom omogućeno je postojanjem 23 specijalističke ambulante koje obuhvataju širok spektar medicinskih oblasti.

"Bez obzira na to što ja kao osnivač nisam iz medicinske struke, sa jedne strane odrastajući u porodici ljekara, a sa druge strane bivajući cijeli život blizu medicine, kroz poslove finansiranja i konsaltinga, procijenio sam da u okviru privatne medicinske prakse postoji prostor da usluga bude bolja i obuhvatnija, i da se pacijentov problem riješi na jednom mjestu, bez mnogo hodanja unaokolo", rekao je Davor Maksimović, osnivač i direktor klinike "Be Well".

Budite dobro uz stručan tim klinike "Be Well"

Tim ljekara u klinici "Be Well" čini preko 30 specijalista koji su, uz medicinske sestre i tehničare, zaduženi da čuvaju zdravlje cijele porodice.

"Srednji medicinski kadar je žila kucavica funkcionisanja svake zdravstvene ustanove. Bez njih, sestara i tehničara, dobre organizacije ljekara ne bi bilo. Ključna je stvar od grupe ljudi koja radi na jednom mjestu stvoriti efikasan i funkcionalan tim", kaže Maksimović.

Za sve koji nisu u mogućnosti da posjete prostorije klinike omogućena je zdravstvena njega na kućnom pragu, odnosno pružanje medicinskih usluga u kućnim posjetama.

Paketi pregleda - multidisciplinaran pristup zdravlju pacijenata

Klinika "Be Well" je kreirala posebne pakete najtraženijih pregleda - paket "Štitna žlijezda", paket "10 plus", paket "Zdravo srce", Menadžerski paketi (paket "Aktivna žena" i paket "Aktivan muškarac") i "Super Lady" paket koji obuhvata različite preglede namijenjene očuvanju ženskog zdravlja.

"Zajedničkim radom naših specijalista, te analizom najčešćih dijagnoza, došli smo do paketiranih usluga za naše pacijente, koji u različitim obuhvatima pokrivaju najčešće izazove za njihovo zdravlje. Ti paketi pregleda su upravo oličenje našeg multidisciplinarnog pristupa u radu", istakao je Maksimović.

Posebna pogodnost za sve pacijente jesu i partnerstva o poslovno-tehničkoj saradnji koja je "Be Well" sklopio sa bolnicama, osiguravajućim društvima i apotekama, a koja pacijentima omogućavaju kvalitetne medicinske usluge uz dodatne pogodnosti.

Društveno odgovorno djelovanje

U proteklih godinu dana "Be Well" je poklonio više od 150 preventivnih pregleda, učestvovao u organizovanju humanitarnih licitacija i pokrenuo inicijativu "Umjetnici moraju biti zdravi", u okviru koje svim umjetnicima grada Banjaluke poklanja besplatne pretrage.

"Kako se klinika bude širila na operativno, želimo u Banjaluku dovesti najsavremenije neinvazivne i minimalno invazivne procedure u hirurškom liječenju, koje će oporavak pacijenata skratiti na najkraće moguće vrijeme", zaključuje Maksimović.

Zdravstveni pregled u klinici "Be Well" možete zakazati na brojeve telefona 051/965-256 i 066/334 -455 ili online na www.klinikabewell.com.