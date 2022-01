Koja hrana može da prouzrokuje masnu jetru

Nealkoholna masna jetra je stanje kod kog se masnoća nakuplja u jetri i smatra se najčešćom hroničnom bolesti jetre u odrasloj populaciji. Može da bude bezopasna, ali može i da eskalira i postane ozbiljan zdravstveni rizik.

Hrana i pića koja konzumirate mogu da imaju značajnu ulogu u dovođenju vaše jetre u opasnosti ili mogu da pomognu da ovaj vitalni organ održite zdravim.

Nova istraživanja otkrivaju da je konzumiranje crvenog mesa povezano sa povećanim rizikom od razvoja masne jetre.

U studiji, objavljenoj u časopisu Clinical Nutrition, istraživači sa Harvardske medicinske škole i Harvard T.H. škole javnog zdravlja Čan, pogledala je podatke od oko 78.000 žena u periodu od dvije decenije.

Otkrili su da su one koje su jele jednu porciju ili manje crvenog mesa nedkeljno imale značajno manji rizik od masne jetre od onih koje su jele više, a one koje su jele crveno meso svaki dan, ili više puta dnevno, imale su najveći rizik.

Istraživači su primijetili ove efekte i za prerađeno i za neprerađeno meso.

Prerađena hrana dolazi sa čitavim nizom zdravstvenih opasnosti, uključujući slabljenje vašeg imunog sistema i povećanje šanse za razvoj niza hroničnih bolesti.

"Potrebne su dodatne studije da bi se procijenila uloga koju crveno meso i crveno prerađeno meso imaju kada je u pitanju ova hronična bolest jetre", prokomentarisala je studiju Kristin Kirkpatrik, registrovani dijetetičar na Klivlendskoj klinici, u intervjuu za Eat This Not That i dodala:

"Za početak, jedite više namirnica biljnog porekla, manje rafinisanih ugljenih hidrata, šećera i prerađene hrane i uživajte u crvenom mesu na isti način na koji biste uživali u kolačićima - kao poslasticama koje se povremeno uzimaju".

Vrijedi izvršiti zamjenu gdje god možete. Na kraju krajeva, sa ovom hroničnom bolešću su pod povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, ali i dijabetesa tipa 2, između ostalih zdravstvenih problema, prema U.S. Nacionalnom institutu za dijabetes, bolesti organa za varenje i bolesti bubrega.

Masna jetra ima nekoliko simptoma, ako ih uopšte ima, pa ako ste zabrinuti, vjerovatno ćete morati da se obratite svom doktoru radi daljeg ispitivanja. Ali nekoliko znakova na koje bi trebalo da obratite pažnju su umor i bol u gornjem desnom dijelu trbuha, u predjelu jetre.

(B92)