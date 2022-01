Korona bukti: Što je red za vakcinu kraći, red za testiranje je duži

TUZLA - U Tuzlanskom kantonu u protekla 24 sata je umrlo 14 osoba zaraženih koronavirusom. Od 738 testiranih, 389 je pozitivno.

Od 1. novembra 2021. do 23. januara ove godine PCR metodom je testirano oko 37.500 uzoraka, a od toga oko 11.000 je bilo pozitivno na covid-19. Oko 1.000 osoba je zahtjevalo bolnički tretman, a 375 osoba je umrlo.

Nakon kratkotrajne stabilizacije u 12. mjesecu, nakon praznika, ponovo je je značajno povećan broj novooboljelih u TK.

"Posljednjih dana taj broj se kreće između 400 i 500 oboljelih i to su brojevi koje nismo imali u ranijim periodima. Istina je da se testira veći broj ali broj zaraženih u odnosu na broj testiranih je najveći od početka pandemije. Posljednih dana je to konstatno više od 50% što znači da je svaka druga osoba pozitivna", rekao je Božo Jurić, ministar zdravstva TK. On ističe da dominira novi soj virusa jer se bolest brzo širi u populaciji ali kliničke slike oboljelih su blaže nego ranije jer porast broja zaraženih ne prati broj hospitaliziranih.

U UKC-u Tuzla trenutno je smješteno oko 120 zaraženih pacijenata. Kada je u pitanju vakcinacija, Jurić kaže da 90 % umrlih nije bilo vakcinisano. Smrtni ishod u 81 % slučajeva je bio u dobnoj skupini starijih od 65 godina.

Inače, od marta prošle godine u TK je došlo više od 274.000 doza vakcina, aplicirano je više od 258.000. Faktički, oko 34 % stanovništva TK je vakcinisano prvom dozom, oko 33 % drugom, a četiri % trećom.

Pogoršana epidemiološka situacija ponovo postavlja pitanje kako održati zdravstveni sistem jer su sve veće primjedbe pacijenata na rad domova zdravlja, posebno u Tuzli gdje su gužve svakodnevno. Posebno nezadovoljstvo pacijenti iznose time što se u ovoj ustanovi ne javaljaju na telefon.

"Zaista se radi o vanrednoj situaciji. Do sada je obrađeno 190.000 PCR testova u TK. To je veliki broj koji je zahtjevao uzimanje uzoraka, obradu pacijenata, transport, obradu, štampanje nalaza. Pandemija traje i zdravstveni sustav je u teškoj situaciji", naglašava Jurić. No, sudeći po njegovim riječima, neće biti poduzimanja konkretnih koraka da se to promijeni osim apela građanima da se vakcinišu.

"U Domu zdravlja Tuzla imamo redove za testiranje, a nasuprot tome red za vakcinisanje gotovo nikoga. Na to upozoravamo. Ali moramo misliti na naše pacijente bez obzira na vakcinalni status i naći rješenje. Mi imamo zaista ograničene kapacitete kada su u pitanju zdravstveni radnici posebno u Domu zdravlja Tuzla. Imamo objektivne teškoće koje su u ovakvim slučajevima došle do izražaja. Mi ćemo pokušati svim raspoloživim sredstvima prebroditi ovu situaciju u kojoj se nalazimo", kaže Jurić.

Iako je epidemiološka situacija veoma pogoršana, nastava u ovom kantonu počinje u ponedeljak u redovnom obimu uz poštivanje svih mjera.