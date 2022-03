Limun može biti opasan po zdravlje, evo koji su neželjeni efekti

Umjerenost je definitivno ključ svega. Na primjer, ako unesete previše limunovog soka u jednom danu, šansa da ćete u krajnjem slučaju imati nervozan stomak, veoma je velika.

Naš organizam je u stanju da svari sve odjednom, zbog čega čini da želudac bude kiseo duže vremena. To znači da se sluzokoža organa za varenje iritira, što vodi do bolova u stomaku.

Gastroezofagealna refluksna bolest poznata je i kao kiselinski refluks, a limun je jedna od namirnica koja je odgovorna za njega. Sadržaj kiselina u voću može da oslabi donji ezogagelni sfinkter (mišić koji odvaja želudac od jednjaka), da stimuliše proizvodnju kiseline u želucu i da iritira najviše oštećeni dio sluznicne jednjaka. Rezultat toga mogu da budu i čirevi na želucu.

Neki od simptoma su mučnina, regurgitacija (nevoljno vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak i ždrijelo), povraćanje, bol u grudima, upala grla…

Drugi neželjeni efekat ovog voća je što pomaže stvaranju kamena u bubrezima i žučnoj kesi.

Prekomjerna upotreba limuna može da natjera vaše organe za varenje da abnormalno upijaju gvožđe, što vodi do toga da se količina gvožđa gomila u tijelu, i to je prevelika količina koja je potrebna našem organizmu. Ova visoka koncentracija gvožđa u krajnjem slučaju može da dovede do bolesti kao što je hemohromatoza ili preopterećenje gvožđem.

Kiselina limuna se pripisuje njegovom visokom sadržaja vitamina C. On čini ovo voće prirodnim diuretikom, ali i povećava potrebu za mokrenjem.

Istraživanja su pokazala da limun može biti jedan od najčešćih razloga za migrenu ili glavobolju, jer sadrži značajnu količinu aminokiselina ritamina.

Konzumiranje sirovog limuna ili ispijanje čistog soka od limuna direktno može biti štetno za vaše zube. Poznato je da je limunska i askorbinska kiselina, koje se nalaze u limunu, uzrokuju ozbiljne povrede zubne gleđi. To može dovesti do promjena u boji zuba, ali i propadanja zuba.

Limunov sok mnogi koriste za kožu, ali ljeti nemojte zaboraviti da ga koristite umjereno, jer može da izazove opekotine. Korišćenje soka od limuna kod pranja kose u domaćim uslovima je definitivno dobra ideja, ali ne smijete da pretjerujete da vam ne bi isušio i oslabio vlasi.

