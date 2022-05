Mala količina ove namirnice dnevno smiriće vam um

Hrana koju jedemo igra važnu ulogu u funkcionisanju našeg mozga i izbor namirnica može da bude dobra osnova u brizi o mentalnom zdravlju. Puno namirnica može da utiče na to, a holistički psihijatar Elen Vora kaže da prvo vodi računa o ishrani kada joj neko dođe s napomenom da je pod stresom i da želi da pronađe balans.

Ona sama izdvaja jednu namirnicu koju konzumira svakog dana u maloj količini - pileću jetru. To jeste namirnica koja nije baš svima na svakodnevnoj listi za kupovinu, ali ima puno nutrijenata, vitamina i minerala. To su prije svega cink, bakar, mangan, vitamini A, C, D, E, K, B, gvožđe, fosfor, holin i selen. Samo jedna kašika dnevno, ili svakih nekoliko dana, dovoljna je da se obezbijede korisni sastojci za organizam i izazove lučenje neurotransmitera poput serotonina, poznatog kao hormon sreće.

Pileća jetra je namirnica koja nije toliko često u upotrebi u našoj ishrani kao u nekim drugim i zato može biti neobična i ne toliko privlačna mnogima, jer ipak je u pitanju specifična vrsta hrane. Pored finansijskog trenutka, postavlja se i pitanje svježine, ali ukoliko je svježa, u pitanju je kvalitetna namirnica koju mogu konzumirati ljudi različitih godina.

Ukoliko vam ideja ove namirnice nije toliko privlačna, ili praktikujete vegetarijansku ili vegansku ishranu, njeni sastojci mogu se nadoknaditi raznovrsnom ishranom i vitaminskim suplementima, ali to je nešto što nikako ne treba započinjati na svoju ruku, već se konsultovati s ljekarom, jer nije stanje svakog organizma isto, pa tako ni potrebe.

(Citymagazine.danas.rs)