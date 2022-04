Maslinovo ulje je zdravije nego što se misli

U kuhinji se često takmiče dva tima: ljudi koji kuvaju samo s maslacem i drugi koji se kunu u maslinovo ulje. Prema nedavnom izvještaju, maslinovo ulje je tajna dugog i dobrog zdravlja. Stoga je vrijeme da ga svakodnevno konzumirate u svojim salatama ili ga koristite u pripremi povrća.

Da živite duže

Maslinovo ulje je nezamjenljivo u kuhinji mnogih Francuza. U ovoj zemlji se u prosjeku godišnje potroši 105.000 tona, prema međuprofesionalnoj asocijaciji Afidol. Rezultati studije sugerišu da bi maslinovo ulje moglo produžiti životni vijek.

Kako bi došli do ovog zaključka, istraživanje su sproveli američki naučnici. Cilj je bio analiza efekata konzumiranja maslinovog ulja na dugovječnost.

Studija, koja je potrajala 30 godina, analizirala je podatke 60.562 zdrave žene i 31.801 muškarca prikupljenih iz arhive Studije zdravlja medicinskih sestara i Studije praćenja zdravstvenih radnika. Svake četiri godine učesnicima se postavljao niz pitanja u vezi s njihovom ishranom. Nalazi su objavljeni u januaru ove godine u Journals of the American College of Cardiology.

Ukupno, od 1990. do 2018. naučnici su zabilježili 36.856 smrtnih slučajeva. Stoga, uporedili su navike u ishrani grupe još živih dobrovoljaca s onim koji nisu. Zaključak? Naučnici su uočili pad rizika od smrti uzrokovane kardiovaskularnim bolestima za 29 posto, ali ne samo to.

Dnevni unos od najmanje sedam g maslinovog ulja, odnosno pola kašike, smanjuje rizik od smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, raka za 17%, neurodegenerativnih bolesti 29% ili respiratornih problema za 18%.

Maslac protiv maslinovog ulja - ko pobjeđuje?

Između maslaca i maslinovog ulja, maslinovo ulje pobjeđuje u odnosu na masnije proizvode. Zaista, studija je pokazala da zamjena 10 g margarina, maslaca ili majoneza svaki dan ekvivalentom maslinovog ulja smanjuje rizik od smrtnosti za osam do 34%. Ipak, stručnjaci preciziraju: "da nije uočena značajna veza kada se maslinovo ulje uporedi s drugim biljnim uljima". Zahvaljujući ovoj studiji, možda smo otkrili čarobni napitak za dug život.

(Citymagazine.danas.rs)