Mitovi o bezdimnim alternativama: Često postavljana pitanja

Tokom posljednjih skoro deset godina upotreba bezdimnih alternativa značajno se povećala. Tome je nesumnjivo doprinijelo širenje svijesti o gorućem problemu kod cigareta - sagorijevanju i više od šest hiljada materija koje se ovim procesom oslobađaju od kojih su mnoge štetne.

Ali, da li su baš sve alternative iste, u čemu se razlikuju i da li su zaista bolja alternativa pušenju cigareta? Donosimo vam odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o ovim alternativama.

1. Da li se bezdimne alternative razlikuju od cigareta?

DA

Bezdimne alternative ne sagorijevaju duvan, i samim tim ne emituju duhanski dim koji sadrži više od šest hiljada materija i najveći je krivac za bolesti povezane s pušenjem. To znači da ukoliko su podržane od strane nauke i regulisane u skladu s odgovarajućim standardima, one su bolja alternativa od nastavka pušenja cigareta. Ali isto tako važno je znati da one nisu bez rizika, i da one koje sadrže nikotin izazivaju zavisnost. Najbolje rješenje? Ostaviti duvan i nikotin u potpunosti.

2. Da li su sve alternative iste?

NE

Postoje brojne razlike, ali i neke sličnosti, između najpoznatijih među njima - uređaja koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duvan, i e-cigareta. Obje kategorije spadaju u bezdimene alternative u odnosu na klasične cigarete. Ali, uređaji koji zagrijavaju duvan koriste pravi duvan i to čine u okviru određenog temperaturnog raspona, obično koristeći elektronski sistem kontrole toplote kako bi se spriječilo gorenje. Nasuprot tome, e-cigarete obično ispravaju (vaporiziraju) tečnost koja može ali ne nužno sadržati nikotin i druge okuse prilikom korištenja.

3. Da li bezdimne alternative sadrže nikotin?

DA

Svi proizvodi koji zagrijavaju duvan sadrže nikotin, koji je prirodni sastojak biljke duvana. Većina e-cigareta takođe sadrži nikotin. Nikotin je jedan od glavnih razloga zašto ljudi puše, uz okus i ritual. Ovi proizvodi i sadrže nikotin, kako bi se odrasli pušači u potpunosti odrekli cigareta i prihvatili dokazano bolje alternative.

4. Uređaji koji zagrijavaju a ne sagorijevaju koriste duvan. Jesu li onda oni isti kao i cigarete?

NE

Uređaji koji zagrijavju duvan se razlikuju od cigareta. Oni zagrijavaju pravi duvan u okviru određene temperaturne skale, obično koristeći elektronski sistem kontrole temperature, kojim se sprečava sagorijevanje. Ti uređaji kada se koriste stvaraju aerosol, a ne duvanski dim. Kada se zapali duvan oslobađa se se dim, pepeo, katran, i druge štetne materije. Eliminisanjem sagorijevanja, naučno podržani uređaji koji sagorijevaju duvan iako ne bez rizika, napravljeni su tako da značajno smanje nivoe štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.

5. Da li je nikotin bez rizika?

NE

Nikotin nije bez rizika i on stvara zavisnost, ali dokazano nije glavni uzročnik bolesti povezanih s pušenjem. Većina bolesti koje se povezuju sa pušenjem izazvane su prvenstveno udisanjem više hiljada materija koje nastaju kada se cigareta zapali.

6. Da li uređaji koji zagrijavaju duvan i e-cigarete stvaraju dim?

NE

Ono što izgleda kao "dim" je u stvari aerosol nastao korišćenjem uređaja koji zagrijavaju duvan i e-cigareta. Cigarete sagorijevaju duvan, time stvarajući dim, koji je takođe vrsta aersola. Ipak, sastav aerosola nastao korištenjem cigareta se suštinaki razlikuje od aerosola koji nastaje korišćenjem uređaja koji zagrijavaju duvan. U aerosolu nekih bezdimnih alternativa nalazi se do 95 odsto manje štetnih materija u odnosu na dim cigarete koji sadrži šest hiljada materija, od kojih je skoro 100 dokazano štetno ili potencijalno štetno.