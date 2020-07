S ljetom i toplim vremenom virus korona nije nestao kako su se mnogi nadali. Kako je počela sezona kupanja prije koji mjesec, mnogi su se zapitali je li to sigurno i možemo li se zaraziti i kupajući se u moru ili bazenu? U svijetu su već provedena razna istraživanja u vezi s tim.

Istraživanja su pokazala kako i drugi sojevi virusa korona, poput SARS-a mogu preživjeti 12 dana u vodi sobne temperature te mnogo duže u hladnijim temperaturama, objavio je prije nekog vremena dr. Ian Pepper iz Centra za vodenu i energetsku održivu tehnologiju Sveučilišta u Arizoni.

Istraživali su kako virus korona opstaje u vodama promatrajući kanalizaciju. Iako zarazne kapljice mogu kontaminirati vodu te je virus otkriven i u otpadnim vodama, stručnjaci su se složili kako će kad padne u veće vode poput rijeka, jezera i okeana, njegova koncentracija biti toliko razrijeđena da je vrlo malo vjerojatno da bi se ljudi mogli zaraziti.

Prema Centru za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) ne postoji dokaz da bi se ljudi mogli zaraziti rekreativnim plivanjem, a "rizik od prijenosa virusa korona kroz vodu očekuje se da bi trebao biti nizak."

Prema CDC-u i Agenciji za zaštitu okoline, dokazano je i kako bazeni ne predstavljaju nikakvu brigu jer klor u vodi uništava virus.

Iako je dokazano da se ne možemo zaraziti rekreativnim plivanjem, stručnjaci su zabrinuti zbog fizičke distance. Brinu se i zbog dijeljenja pića s drugom osobom jer se virus i dalje prenosi s čovjeka na čovjeka, piše ABC News.

"Zarazni virus korona može se otkriti u oralnim izlučevinama ljudi zaraženih virusom korona, a brinem se da bi se oni mogli širiti dijeljenjem čaše s pićem", rekao je dr. Schaffner.

Stručnjaci preporučuju i nošenje maske izvan vode. Također, ako se sumnja na koronu uopće ne bismo trebali ići na plažu. Sa sobom bismo trebali ponijeti dezinfekcijsko sredstvo, dezinfekcijske maramice, obične maramice i papirnate ručnike. Trebao bi se izbjegavati kontakt s drugim osobama te bi se redovno trebale prati ruke, poručuje CDC.

"Epidemiolozi ne misle da je to posebna opasnost, ukoliko se pridržavamo osnovne mjere, a to je fizička distanca, da svako ima svoj prostor. Naravno to ne važi za porodicu, oni su svaki dan ionako na okupu. Preporučen je odlazak na more, može biti i izvrsna fizikalna terapija", rekla je za RTL.hr epidemiolog Diana Nonković.

Ponovila je još jednom kako se virus prenosi kapljičnim putem te ako smo u zatvorenom sa zaraženom osobom i u bliskom kontaktu mala je šansa da se nećemo zaraziti. Rekla je i kako nema opasnosti od zaraze virusom u bazenu.

"Bazeni se tretiraju klorom, a covid-19 je osjetljiv na sve klorne preparate, tako da bazenska dezinficirana voda štiti od covida-19", rekla nam je.

U moru je eventualno moguća zaraza od virusa i bakterija koji se prenose feko-oralnim putem.

"Djeca koja sjede u plićaku gutaju morsku vodu i mogu se inficirati crijevnim zaraznim bolestima. Virus je potpuno nov, istraživanja se još provode. Prema svemu do sada zaista je minimalna šansa da se zarazimo u moru", zaključila je Nonković.