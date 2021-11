Namirnice koje imaju mnogo više kalorija nego što mislite

Zdrav način ishrane vodi do boljeg zdravlja, ali stručnjaci upozoravaju da i ljudi koji smatraju da se "zdravo hrane" često prave greške pri sastavljanju svog dnevnog menija. Najčešće greške odnose se na namirnice koje smatramo niskokaloričnim i dijetalnim, a one to zapravo nisu. Časopis "Shape" sastavio je listu "najvarljivijih" dijetalnih namirnica.

1. Suvo grožđe

Iako je suvo grožđe zdravo i izvrsno za podsticanje probave, uopšte nije niskokalorično. Kesica sadrži i i do 130 kalorija, pa stručnjaci smatraju da je pametnije pojesti punu posudu svježeg grožđa.

2. Pižini kolačići

Premda važe za zdravu hranu, izgledaju "dijetalno" i nemaju skoro nikakav ukus, često sadrže isti broj kalorija kao i obični krekeri ili keksići. Pametnije je pojesti nešto što će vas zaista nahraniti i dati vam energiju za isto toliko kalorija.

3. Tamna čokolada

Tamna čokolada je izvrsna zamjena za različite poslastice pune šećera i masnoća, ali 100 grama može da ima i do 600 kalorija. Pouka: nemojte da pretjerujete s tamnom čokoladom samo zato što je zdravija od obične, već uzmite nekoliko kockica.

4. Maslinovo ulje

Dvije kašičice maslinovog ulja obogatiće vaš obrok za čak 238 kalorija, što većina ljudi ne primjećuje, jer razmišlja o njemu kao o "zdravoj hrani". Sa svim masnoćama treba pripaziti, pa tako i s maslinovim uljem.

5. "Zdravi" miks

Mnoge domaćice rado poslužuju "zdravi party miks" koji se sastoji od badema, oraha i sušenog voća, ali često zanemaruju činjenicu da šoljica takve mješavine može da sadrži i do 700 kalorija.

6. Losos

Losos je izuzetno zdrav i veoma dobar za naše zdravlje, ali ima više kalorija nego što većina ljudi misli. Jedan file ima u prosjeku 734 kalorije, a kada dodamo ulje i začine, može da dostigne i 1.000 kalorija i to bez ikakvih dodataka kao što su krompir, riža ili salata.

7. Hljebne mrvice

To što je hljeb u mrvicama ne znači da je bez kalorija. Ako odlučite da prezle dodate jelu, dodajete još 100 do 150 kalorija svom obroku.

