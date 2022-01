Novi doktori liječiće 29.805 osoba u Srpskoj

BANJALUKA, BIJELJINA - Porodičnog doktora u Republici Srpskoj prošle godine promijenilo je 29.805 osiguranika, dok su godinu dana ranije to isto učinila 26.524 osiguranika, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) RS.

Dodaju da su u takozvanom redovnom periodu, od oktobra do decembra, kada nije potrebno navoditi razlog promjene, u prošloj godini porodičnog doktora promijenila 19.822 osiguranika.

"U redovnom periodu lani su 1.453 osiguranika promijenila pedijatra, a 2.241 je izabrao novog ginekologa, dok je u 2020. godini u istom periodu 1.208 osiguranika promijenilo pedijatra, a 1.728 je izabralo novog ginekologa, što je znatno manje nego ranijih godina", kazali su iz FZO RS.

Pojasnili su da je najviše promjena porodičnih doktora bilo u Banjaluci, Bijeljini, Doboju i Prnjavoru.

"Kada je u pitanju promjena doktora mimo redovnog perioda za promjenu, u prošloj godini 9.983 osiguranika su promijenila porodičnog ljekara. Najčešći razlozi su promjena mjesta prebivališta, prestanak rada doktora porodične medicine u zdravstvenoj ustanovi koja sa nama ima potpisan ugovor ili je doktor promijenio sjedište ambulante", pojašnjavaju iz FZO RS.

Podsjećaju da od oktobra do kraja decembra svake godine osiguranici imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, kao i pedijatra ili ginekologa na jednostavan način, bez navođenja razloga promjene.

"Svi koji žele da promijene doktora iz bilo kojeg razloga trebalo bi da to učine u redovnom periodu koji je predviđen za to, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu i procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da osiguranici popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu", kazali su iz FZO RS.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je imati i navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta ili odsustva izabranog doktora u dužem periodu.

"Procedura promjene mimo redovnog perioda je komplikovanija iz razloga što Fond početkom svake godine ugovara primarnu zdravstvenu zaštitu sa domovima zdravlja upravo na osnovu broja registrovanih osiguranika u jednom domu zdravlja i od toga zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava od Fonda. Iz tog razloga je važno da se promjene ljekara izvrše u predviđenom periodu i da se naknadne preregistracije svedu na minimum", kažu iz FZO RS.

Ističu da građani mogu da se registruju za tim porodične medicine u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.

Da su uglavnom lični razlozi zbog kojih građani mijenjaju porodičnog ljekara potvrdila je i Bojana Paleksić Dokić, specijalista porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina.

"Na primjer, mlađi kolega završi specijalizaciju pa pacijenti pređu kod njega. Imamo osipanje broja pacijenata kod kolega koji su pred penzijom. Pacijenti se odlučuju da promijene porodičnog ljekara u tom slučaju jer znaju da će on uskoro u penziju pa ne znaju ko će zamjenski doći te biraju ljekara koji im je odranije poznat", kazala je Paleksić Dokićeva.