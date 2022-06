Nuspojave prevelikog unosa proteina

Više je nego jasno da su ljudi postali opsjednuti proteinima. Dodatnu dozu ove hranljive supstance dobile su skoro sve namirnice, od pudinga do jogurta.

Proteini potpomažu rast mišića, čine nas sitima i pomažu u mršavljenju. Uopštena preporuka je da treba unositi 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, ali to zavisi od pola, godina, težine, načinu života i naših ciljeva.

Pretjerivanje s ovim makronutrijentom može da ima ozbiljne posljedice po zdravlje.

Bićete žedni

Kao produkt razgradnje proteina javlja se azot. Velike količine azota su otrovne, a osim toga mogu da izazovu žeđ, objasnila je dijetetičarka Kesi Bjork za Eat This Not That.

Povećanje unosa vode može da ublaži ovaj negativan efekat.

Imaćete neprijatan zadah

Mnogi ljudi povećavaju unos proteina jer smanjuju unos ugljenih hidrata. A kada jedemo manje ugljenih hidrata, tijelo energiju crpi iz masti. Iako je to dobro za trbušne mišiće, bar u početku, nije idealno za zadah.

Smanjenje dnevne doze proteina i povećanje količine ugljenih hidrata mogu da riješiti ovaj problem, ali nije naodmet ni udvostručiti unos vode.

Možda ćete dobiti na težini

Ishrana koja sadrži dosta proteina, a malo ugljenih kohidrata u početku će vam pomoći da se riješite suvišnih kilograma, ali dugoročno zapravo može da prouzrokuje suprotan efekat, pokazalo je špansko istraživanje.

Naučnici su ispitali više od 7.000 osoba i otkrili da su one koje su unosile dosta proteinima imale 90 odsto veći rizik od dobijanja kilograma od onih koji su unosili manje proteina.

Možete da preopteretite bubrege

Kada pojedete bilo koju namirnicu s proteinima, takođe unosite azot, koji se prirodno nalazi u aminokiselinama koje čine proteine. Kada konzumirate normalnu količinu proteina, izlučujete azot. Ali kada pretjerujete s proteinima, vaši bubrezi moraće napornije da rade kako bi se riješili tolikih količina azota.

Kratkoročno gledano, to nije štetno za većinu ljudi. Ali ako duži period unosite proteine u većim količinama, mogao bi da se poveća rizik od oštećenja bubrega", napominje Bjork.

Moglo bi da skrati životni vijek

Prema studiji objavljenoj u "Cell Metabolism" koja je pratila na hiljade odraslih skoro 20 godina, oni koji su konzumiraju hranu bogatu životinjskim proteinima imali su četiri puta veću vjerovatnoću da će umrijeti od kancera od onih čija ishrana sadrži manje proteina.

I drugi potvrđuju taj nalaz. U studiji koju je citirao "WebMD", a sprovedenoj na hiljadama ljudi, otkriveno je da su oni čija ishrana sadrži dosta proteina imali su 66 odsto veći rizik od smrti tokom trajanja istraživanja od onih koji su jeli manje proteina.

Konzumiranje više proteina nego što bi trebalo je jedna od najgorih prehrambenih navika, koje skraćuju životni vijek, prenosi Index.hr.

Moguća je pojava mučnine

Bjork kaže da kada pretjerate konzumiranjem pilećeg bijelog mesa, proteinskim šejkovima i jajima, probavni enzimi teško da će moći da se nose s tim, kaže Bjork.

"To može da dovede do probavnih smetnji i pojave mučnine", dodala je ona.

