Omikron možda prisutan u BiH, ali nije potvrđen

BANJALUKA, SARAJEVO - Novi soj virusa korona, omikron, još nije službeno potvrđen u BiH, ali kako su naglasili epidemiolozi, može se očekivati da i ova nova mutacija virusa korona uskoro bude registrovana i kod nas, te da je moguće da je već prisutna, ali da nije potvrđena.

Naime, soj omikron je do sada u regionu potvrđen u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a kako su naveli u zdravstvenim ustanovama, u BiH još nije sekvencioniran nijedan uzorak koji potvrđuje prisustvo ovog soja među bh. populacijom.

Mia Blažević, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo FBiH, naglasila je da se u FBiH redovno radi sekvencioniranje određenog broja uzoraka kovid-19 pacijenata te vrši nadzor nad varijantama virusa koje cirkulišu na našem području.

"Zasad još nemamo potvrđen omikron, ali je realno očekivati da će se u skorije vrijeme pojaviti i kod nas, ako nije već tu", rekla je Blaževićeva. Dodala je da, prema dostupnim podacima koji uglavnom dolaze iz Južnoafričke Republike, izgleda da ta varijanta uzrokuje blažu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante virusa.

"Svakako treba imati na umu da je prosječna životna dob u Africi značajno niža nego u Europi i da prezentacija bolesti neće nužno biti ista. S obzirom na ograničenu količinu podataka, još je teško reći kakav će utjecaj imati na efikasnost cjepiva, iako postoje indicije da će zbog vrste i broja mutacija ta varijanta virusa imati veću moć izbjegavanja imuniteta, zbog čega i jeste proglašena varijantom od zabrinutosti", kazala je Blaževićeva za Fenu.

Kako je za "Nezavisne" potvrdila Jela Aćimović, epidemiolog na Institutu za javno zdravstvo RS, ovaj soj nije potvrđen ni u Republici Srpskoj, ali da su oprezni, jer ovaj soj ima veliki broj mutacija.

"U ovom momentu iz zdravstvenih ustanova u RS nemamo prijavljenih slučajeva koji bi bili sumnjivi na ovaj soj. Od kako se pojavio omikron soj, mi nismo radili sekvencioniranje virusa, pa ne možemo tvrditi da ga nema u RS, moguće je da je on prisutan, ali mi to ne možemo sa sigurnošću reći", rekla je Aćimovićeva, dodajući da se ovaj soj karakteriše kao zabrinjavajući zbog brojnih mutacija.

"On ima značajne izmjene posebno na spajk proteinu koji je ključan za razvoj imuniteta na virus. Postoji mogućnost da imunitet nakon prebolijevanja kovida ranijih sojeva i imunitet nakon vakcinacije neće imati efekta kada dođe do zaražavanja omikron sojem", kazala je Aćimovićeva.

Dodala je da je ovaj soj velikom brzinom u Južnoj Africi zamjenjivao soj delta. "To znači da se on vjerovatno širi mnogo većoj brzinom nego prethodni sojevi", rekla je Aćimovićeva, ističući da do sada nisu registrovani smrtni ishodi od ovoga soja, te da se razvija uglavnom blaga klinička slika.

"Takođe znamo da se ovaj soj dijagnostikovao uglavnom kod mlađih osoba, koje i inače razvijaju blaže oblike infekcije", navela je Aćimovićeva, dodajući da će situaciju pažljivo pratiti, da rizik postoji, te da će više znati kada budu radili naredni ciklus sekvencioniranja.

Vlado Đajić, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS), za "Nezavisne" je rekao da novi soj virusa korona još nije potvrđen u ovom kliničkom centru, te da nema ni suspektnih slučajeva.

"Pratimo sva kretanja u okolini i svijetu, pratimo da li će se negdje pojaviti masovnije obolijevanje i apelujemo na sve da se vakcinišu", rekao je Đajić.