Ovaj sastojak kafe garantuje ravan stomak

Do ravnog stomaka možete doći i bez odlaska uz teretanu.

Brz metabolizam i redovno vježbanje odličana su kombinacija za mršavljenje i ravan stomak. Međutim, do ravnog stomaka i uskog struka možete doći i bez odlaska u teretanu tako što ćete svoj metabolizam ubrzati - ispijanjem kafe.

Naravno, podrazumijeva se da konzumirate čistu crnu kafu, bez mlijeka.

Nutricionistkinja Lisa Ričards upozorava kako razni napici od kafe mogu dodati kalorije našem dnevnom unosu i to bez da mi to odmah shvatimo. Osim toga, ako pijete jako zašećerenu kafu, od toga ćete se teško odviknuti pa je najbolje držati se obične, crne kafe bez dodataka.

Ipak, kako bi ta crna kafa bila djelotvorna i kako bi ubrzala metabolizamu nju je potrebno dodati samo jedan sastojak - cimet.

"Cimet podstiče termogenezu u tijelu", objašnjava ova nutricionistkinja. Naime, to je proces zagrijavanja tijela i on može dovesti do toga da sagorijevamo više kalorija. Usput, cimet je prirodna opcija za podsticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji čine isto.

(NovostiMagazin)