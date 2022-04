Ove 4 namirnice su dobre za krvnu sliku

Simptomi kao što su malaksalost, glavobolja, povremeno zamagljenje vida, krtost kose i noktiju, pa čak i tahikardija nisu samo simptomi prilagođavanja organizma na oscilacije temperature u proleće, već su često i znak anemije. Veliki procenat populacije ima neki oblik malokrvnosti, a najčešće su simptomi izraženi u proljeće, jer se usljed nedostatka gvožđa organizam teško prilagođava na promjene vremena.

Donosimo vam četiri namernice koje ovog proljeća morate unijeti u svoj jelovnik ukoliko želite da imate jaku krvnu sliku.

Aronija

Obogaćena jodom, gvožđem, fosforom, kalcijumom i velikim brojem drugih elemenata, minerala, vitamina i antioksidanasa, aronija je pravi čuvar krvi, tijela i fizičkog izgleda, čija upotreba datira od početka 19. veka. Unošenjem 50 grama aronije dnevno, potkrepljuje se gotovo 50 odsto potrebnog unosa gvožđa.

Cvekla

Cvekla je vrlo korisna za one koji pate od anemije zbog nedostatka gvožđa. Ima visok sadržaj gvožđa, kao i vlakana, kalcijuma, kalijuma, sumpora i vitamina. Cvekla će vam pomoći da očistite tijelo i da unesete više kiseonika u organizam. To zauzvrat pomaže u povećanju broja crvenih krvnih zrnaca u tijelu.

Nar

Nar nazivaju rajskim voćem, a to nije slučajno, jer ima brojne zdravstvene koristi. Nar sadrži visok nivo vitamina C, a on povećava apsorpciju gvožđa u krvi.

Špinat

Ishrana bogata zelenim lisnatim povrćem poput špinata veoma je dobra za krvnu sliku. Špinat je bogat gvožđem, kao i vitaminom B12 i folnom kiselinom.

