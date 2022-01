Ovo su najbolji vitamini za rast kose

Pravilna njega kože i kose dolazi iznutra – a spremili smo vodič u kojem su detaljnije opisani najbolji vitamini za rast kose.

U moru proizvoda koji se trenutno nude na tržištu za rješavanje određenih problema, izbor nam ipak pada na one koji će njegovati cijeli organizam iznutra. Ista je priča i s podsticanjem rasta kose.

Svaki dan u prosjeku gubimo 50 do 100 vlasi. To je potpuno normalan proces i kosa se u normalnim uslovimma bez poteškoća obnavlja. No, ponekad dolazi do pojačanog opadanja kose, a tijelo nije u mogućnosti jednako brzo podstaknuti rast novih vlasi. Najčešći uzročnik pojačanog opadanja kose je nepravilna ishrana i manjak određenih vitamina. Baš zato, prije nego što posegnete za proizvodima koji će vam pomoći u vašoj borbi, donosimo mini vodič kroz vitamine koji će podstaknuti rast vaše kose.

Vitamin B7 (biotin)

Biotin je vitamin topiv u vodi, što znači da se organizam vrlo lako oslobađa viška biotina. Drugim riječima, jako teško ćete pretjerati s unosom biotina. Manjak uzrokuje niz nuspojava, a jedna od njih je i pojačano opadanje kose.

Ovaj vitamin je ključan za proizvodnju aminokiselina u tijelu. Aminokiseline grade proteine, a kosa je čak 90 % proteina. Osim što potiče rast kose, biotin poboljšava njenu elastičnost i odličan je za njegu suhe kose.

Vitamin C

Vitamin je takođe topiv u vodi, a manjak vitamina C najčešće prvo primijetimo na koži i kosi. Kosa postaje lomljiva, pojačano opada, a koža suha i sklona prijevremenom nastanku znakova starenja.

Vitamin C ima antioksidacijsko svojstvo, smanjuje nivo slobodnih radikala u tijelu i ključan je za proizvodnju kolagena. Kolagen čini oko 1/3 vašeg tijela i potreban je za izgradnju vezivnog tkiva.

Vitamin D

Istraživanja su pokazala da manjak vitamina D povećava rizik od pojačanog opadanja kose, a takođe je neophodan za zdravlje i ljepotu kože. Vitamin D je jedan od najvažnijih nutrijenata i organizam ga koristi za rast kose.

Vitamin B2 (riboflavin)

Brojna istraživanja pokazala su da manjak željeza u tijelu uzrokuje opadanje vode, a tijelo ne može apsorbovati željezo bez vitamina B2. Drugim riječima, sve i ako unosite odgovarajuću količinu željeza, to će biti uzaludno ako ne unosite odgovarajuću količinu vitamina B2.

(Ljepota&Zdravlje)