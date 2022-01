Ovo su najčešće zablude o ishrani

​Savjeti stižu sa svih strana, ali ima dosta pogrešnih.

Koliko ljudi, toliko i navika u ishrani. Često se dešava da kada mislimo pratimo dobar savjet za zdravu ishranu, situacija ispadne potpuno obrnuta.

Doručak treba preskakati

Ne morate imati pravi kompletan obrok, ali treba da pojedete nešto. To nešto može biti i banana i keks, urme, bademi, šta god što vam nije teško za stomak, a može da vam obnovi snagu. Pravi doručak treba da jedete nakon trčanja, mada ni tada ne treba da se prejedate, već da pojedete toliko da budete siti.

U redu je jesti jednom dnevno

Ukoliko jedete samo jednom dnevno vi vašem organizmu šaljete znak da on mora mnogo sporije da troši kalorije, jer zna da će sljedeći put dobiti hranu tek sljedećeg dana. Na taj način usporavate metabolizam i tjerate ga da pravi veće zalihe masti nego što bi on to inače radio.

Ne treba jesti poslije 18h

Istina je da ne treba da jedete poslije 18h ako planirate da legnete u 21h ili 22h, ali ako npr. radite trening u 19h, potpuno je nelogično da toliko iscrpite svoj organizam i pustite ga da pati. Potrudite se da ne jedete pred sam odlazak u krevet, ali ako liježete u 2 ujutru, naravno da ćete jesti i poslije 18h i poslije 20h.

Gluten ne valja

Istina je da gluten ne valja, ali samo osobama koje imaju celijakiju ili alergiju na njega! Svi ostali ljudi mogu normalno da jedu gluten.

Ugljeni hidrati nisu dobri

Ugljeni hidrati su dobri, složeni ugljeni hidrati su odlični i neophodni za naše funkcionisanje, pogotovo ako se mnogo umarate i trošite. Ne treba ih baš jesti za večeru, ali ako osjetite potrebu i to je ok, ali ih treba jesti tokom dana i nakon treninga bez ikakve griže savjesti.

Cijeđeni sok je super zdrav

Čašom cijeđenog soka unosite duplo više ili čak tri puta više kalorija nego što biste unijeli da pojedete barem dio voća koji cijedite. Teško baš da ćete pojesti odjednom četiri pomorandže, tri jabuke i četiri šargarepe, koliko iscijedite u čašu soka, zar ne?

(Magazin)