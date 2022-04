Ovo su navike koje su štetne za zdravlje srca

Istina je da su stariji ljudi skloniji srčanim bolestima, ali problemi nastaju u kasnijim godinama kao posljedica odluka donesenih u mladosti. Stoga promijenite svoje navike već danas.

Sjedenje

Prepuštate li se svakodnevnim aktivnostima? Odlično! Ali čak i ako se dva sata dnevno bavite sportom, a ostatak vremena provedete sjedeći, štetite zdravlju srca. Pogotovo ako imate sjedilački posao, preporuča se ustajanje svakih sat vremena i hodanje nekoliko minuta jer tako ubrzavate cirkulaciju.

Neredovni pregledi

Obavezno provjerite nivo holesterola, krvni pritisak i druge osnovne pretrage barem jednom godišnje. Možda imate problema za koje ni ne znate, a redovni pregledi mogu vam pomoći da djelujete brže i učinkovitije.

Neadekvatna prehrana

Redovna konzumacija nezdrave hrane takođe dovodi do kardiovaskularnih bolesti. Važno je da se hranite zdravo i uravnoteženo, ali i dalje možete uživati ​​u hrani. Mnoge ukusne namirnice doprinose zdravlju srca.

Nedostatak energije i volje

Kada vam nedostaje energije i volje, imate i manje motivacije da se pravilno brinete o svom zdravlju. Ako primijetite da vam loše raspoloženje traje već duže vrijeme, potražite stručnu pomoć.

Abdominalna pretilost

Salo u stomaku jedan je od faktora rizika za srčane bolesti. Stoga pratite opseg stomaka i preduzmite odgovarajuće mjere u slučaju viška masnoće.

Alkohol

Povremena konzumacija alkohola u umjerenim količinama nije opasna po život, ali problem nastaje kada dođe do prekomjerne konzumacije alkohola. To dovodi do mnogih bolesti, uključujući kardiovaskularne.

Pušenje

Pušenje je jedan od najvećih faktora rizika za mnoge bolesti i probleme. Između ostalog, pušenje može dovesti i do kardiovaskularnih bolesti. Prestanite pušiti i izbjegavajte situacije u kojima ste pasivni pušači.

(Aktivni.si)