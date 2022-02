Pet blagodeti crnog bibera za zdravlje

Jedna namirnica koju skoro svakodnevno koristimo u ishrani pravi je izvor zdravlja, a nutricionisti kažu da bi je, da smo svjesni njenih blagodeti, i više koristili. Riječ je o običnom crnom biberu koji svaka domaćica ima u kući.

Crni biber sadrži niz jedinjenja sa antibakterijskim, antimikrobnim, antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima koja povoljno utiču na očuvanje zdravlja.

Pošto obiluje fitohemikalijama sa ljekovitim dejstvom, crni biber pomaže kod poboljšanja varenja hrane, kognitivne funkcije, a može da bude od koristi i kod gubitka tjelesne težine.

Smatra se da ova namirnica može da bude od pomoći kao dodatak redovnoj medicinskoj terapiji kod snižavanja visokog krvnog pritisaka, povoljno utiče na regulaciju nivoa šećera u krvi, olakšava probleme sa disanjem.

Olakšava respiratorne probleme

Antiinflamatorno i antibakterijsko dejstvo crnog bibera mogu pomoći uz redovnu prepisanu terapiju i u liječenju respiratornih bolesti kao što su astma, otežano disanje, sinuzitis, ali i kašalj i prehlada.

Piperin u crnom biberu takođe može onemogućiti razvoj bakterija koje uzrokuju respiratorne infekcije.

Poboljšava kognitivne funkcije

Istraživanje objavljeno u časopisu "Food and Chemical Toxicology" 2010. godine pokazalo je da piperin u crnom biberu poboljšava kognitivne funkcije, štiti od neurodegeneracije i smanjuje oštećenje pamćenja kod pacova sa Alchajmerovom bolešću.

Reguliše nivo šećera u krvi

Studija objavljena u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences", u SAD u 2016. otkrila je da piperin koji se nalazi u biberu pomaže u regulaciji metabolizma u mišićnom tkivu u stanju mirovanja, a to može pomoći dijabetičarima i olakšati gubitak viška tjelesne mase.

Druga studija objavljena u časopisu "Advances in Pharmacological Sciences" iz 2013. otkrila je da su antioksidansi u etarskom ulju crnog bibera bili od koristi u borbi protiv dijabetesa tipa 2.

Poboljšava probavu

Crni biber povećava produkciju i lučenje hlorovodične kiseline u želucu, što omogućava bolju probavu i varenje hrane. Vjeruje se da crni biber jača digestivni trakt, čime se smanjuje vrijeme potrebno za tranzit hrane.

Olakšava gubitak viška kilograma

Crni biber ima svojstva koja mogu da stimulišu metabolizam i utiču na povećanje produkcije toplote, što zajedno može dovesti do razlaganja viška masti.

Piperin koji se nalazi u ovoj namirnici takođe pojačava metabolizam i indukuje diferencijaciju masnih ćelija, što kao rezultat ima gubitak težine, prenosi Telegraf.