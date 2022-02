Pet načina da djeca jedu hranu koju manje vole

Za djecu je najvažnije, kada je hrana u pitanju da nauče da slušaju svoje tijelo i prepoznaju da su gladni.

Međutim, mnogi roditelji smatraju velikim problemom to što djeca neće da jedu ili odbijaju neku vrstu hrane.

Kao bebe, mnogi mališani nisu probirljivi, pa prihvataju ukuse koji im se ponude, ali sa godinama neki postaju selektivni, pa su skloni da odbijaju određene ukuse i različitu hranu.

Pedijatri, ali i nutricionisti tvrde da djeca uglavnom u određenim uzrastima ne jedu neku hranu jer njihov organizam nema potrebu za njom.

Postoji, ipak, pet načina da "pobjedite" dječju izbirljivost kada je hrana u pitanju.

Preispitajte navike

Dajte djetetu malu šoljicu mlijeka kad dođe vrijeme za jelo. Ako prvo popije mlijeko, uz obrok mu osigurajte malu količinu vode, a zatim opet šoljicu mlijeka. Ako vaše dijete više voli da pije nego da jede, poslužite mu uz doručak šejk u koji ćete staviti zdrave namirnice.

Zahtjevajte od njega da ispoštuje vrijeme koje bi trebalo da provede za stolom, a da bi se lakše dijete naviklo, to vrijeme ograničite na od pet do sedam minuta u početku.

Pokušajte da ga motivišete da proba hranu koju servirate za obrok.

Od obroka napravite zabavno iskustvo

Mala djeca posebno su osjetljiva na hranu koju im nudite na nove ili neočekivane načine. Kako biste jela učinili primamljivijima, rasporedite ih u privlačne šarene činijice ili tanjire, koji će njima biti zanimljivi.

Djeca vole da jedu prstima, pa sve što je malo veće, isjecite na manje komadiće i zalogaje koje mogu sami da pojedu kako bi im bilo što zanimljivije.

Uključite djecu u pripremanje hrane

Dopustite svom djetetu da bira voće i povrće za obroke, povedite ga sa vama u prodavnicu ili na pijacu. Podstaknite dijete da isprobava razna jela na različite načine.

Ako se to ne dogodi prvi, drugi ili čak deseti put, nemojte odustajati. Zabavljajte se s njim u kuhinji, a možete se i igrati - neka on bude vaš mali pomoćni kuvar. To će djetetu biti zanimljivo.

Prilagodite im teksturu hrane

Možda se neće osjećati prijatno dok jedu neku hranu, jer su im zubi i mišići vilice još u razvoju. Zbog toga djeca nekada odbacuju određenu hranu. Olakšajte im tako što im nećete davati cijele komade nego ih stavite u blender.

Pripazite posebno na način na koji spremate meso. Neka meso bude mekano i neka se topi u ustima.

Nemojte očajavati ako dijete odbija da jede

Nemojte da se ljutite kada dijete neće da jede. Za djecu je korisno da nauče da slušaju svoje tijelo i da prepoznaju glad.

Možda za ručak ne žele velike obroke jer nisu gladni, doručak im je bio obilniji. Nemojte pritiskati ili kažnjavati dijete kada ne želi da jede, to može da stvori kontraefekt i još veći otpor ka hrani, piše Pink Villa.