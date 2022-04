Plava svjetlost sa mobilnih telefona, računara i televizora šteti koži

Mobilni telefoni, računari, tableti, televizori - bez tih ekrana koji se nalaze svuda oko nas danas je teško zamisliti život. O njihovoj štetnosti i zračenju često se govori, no ono o čemu se premalo govori jest plava svjetlost koju isijavaju.

Riječ je o svjetlu visoke frekvencije koje se nalazi u plavom svjetlosnom pojasu, vrlo blizu svima poznatim ultraljubičastim zrakama. One imaju kraću talasnu dužinu, stoga se može reći da je to svjetlost s jednom od najvećih energija, a pretjerana izloženost plavom svjetlu može ozbiljno naštetiti očima, ali i koži.

Zrake svjetlosti koje emituju različiti uređaju nisu ni približno jake poput sunčeve svjetlosti, no svejedno je potrebno zaštiti kožu od njihovog uticaja. Sve više beauty brendova specijalizovanih za preparativnu kozmetiku u vidu ima uticaj plavog svjetla na kožu.

Prema međunarodnoj platformi za pretraživanje Stylight, potraga za proizvodima koji štite od uticaja plavog svjetla na Googleu

se povećala za 336 odsto od maja 2020. godine.

Šta je plavo svjetlo?

Kada je riječ o svjetlosti, razlikujemo vidljive i nevidljive zrake. Vidljive zrake su, kao što im samo ime govori, zrake koje možemo vidjeti golim okom. Na primjer, sunčeva svjetlost ili zračenje digitalnih ekrana. Međutim, postoje i nevidljive zrake - na primjer UV-A i UV-B zrake. Dermatolozi vjeruju da je do 80 odsto vidljivog starenja kože posljedica UV zračenja koje dolazi prvenstveno od sunčevih zraka, zbog čega je izuzetno važno svakodnevno nanositi kreme sa zaštitnim faktorom.

Kao što je posve prirodno zaštititi kožu od sunčevih zraka, to bi trebalo da činimo i kada sjedimo ispred računara, televizije ili pametnog telefona. Koža dolazi u kontakt s plavim svjetlom (koje se naziva i HEV svjetlost), čija je talasna dužina u kritičnom opsegu.

Šta se događa kada koža apsorbuje previše plavog svjetla?

Osim preranog starenja kože, koje može ubrzati plavo svjetlo, zrake mogu uzrokovati i poremećaje spavanja. Možda ste to već primijetili kad dugo gledate mobilni telefon u krevetu prije spavanja, a zatim imate problema s postizanjem kvalitetnog sna - jedan od razloga za to je plavo svjetlo. Iako još uvijek nema utemeljenih studija, plavo svjetlo navodno prodire dublje u sloj kože od UV zraka. Na taj način uništava vezivno tkivo, zbog čega se brže pojavljuju bore, a koža gubi čvrstoću. Uz to, plavo svjetlo postiče stvaranje pigmentnih mrlja i u stanju je uzrokovati iritacije na koži.

Danas postoje brojni načini na koje svoju kožu možete zaštititi od uticaja plave svjetlosti. Na primjer, postoje posebni filteri za zaštitu koji se mogu zalijepiti na ekran. Na nekim (novim) pametnim telefonima plavo svjetlo se čak može isključiti i zamijeniti toplijim, žućkastim svjetlom. Međutim, najjednostavniji je način izgraditi barijeru izvana njegujući kožu posebnim sprejovima i kremama za lice. Nanesite ih na lice u jutarnjim satima, prije nego što sjednete ispred računara ili pametnog telefona, kako biste zaštitili kožu tokom dana. Osim navedenog, postoje i naočare za čitanje s filtrerima koji odbijaju plavo svjetlo i na taj način štite oči.