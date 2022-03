Popili ste kafu kasno i ne možete da zaspite

Kafa je napitak bez kojeg mnogi od nas ne mogu da zamisle dan. Nekima je neophodna čim se probude, dok drugi vole da ispijaju velike količine u toku dana.

Međutim, kofein utiče na naš organizam na različite načine

Previsok nivo, kao i njegovo kasnije smanjivanje, mogu da dovedu do razdražljivosti, kao i do visokog nivoa energije, ali i do promjene u radu srca.

Kofein u značajnoj mjeri utiče i na pad koncentracije.

Isto tako, može da se dogodi da vam prevelika količina kofeina poremeti spavanje.

Kofein je poznat kao materija koja daje energiju, ali ako se unosi u prekomjernim količinama, naročito uveče, može da oteža spavanje kao prirodan i neophodan proces. Ipak, nekada je kafa baš ono što vam je potrebno i što vam prija, bez obzira na to koliko je sati.

Kako biste riješili problem nesanice koju izaziva kofein, možete da isprobate jedan trik, za koji su istraživanja potvrdila da zaista djeluje.

Prema Majklu Brusu, kliničkom psihologu i sertifikovanom specijalisti za spavanje, kofein se u organizmu zadržava 6 do 8 sati, prije nego što počne da se rastvara. To znači da, ako prestanete da ga pijete u 15 časova, samo 50 odsto kofeina će biti neutralisano do 23 časa. Brus savjetuje da posljednju kafu u toku dana popijete rano popodne.

Na jednoj diskusiji, Brus je iznio i dokaze da, ako već pijete kafu u kasnijim popodnevnim i večernjim satima, pa vam to izazove nesanicu, možete da pojedete jedan brokoli i riješite problem.

Prema studiji iz 2007. čiji rezultati su objavljeni u časopisu Current Drug Metabolism, brokoli podstiče stvaranje enzima citokroma P450 u jetri, koji regulišu nivo kofeina u organizmu. Istraživanje pojeli su 500 grama brokolija i 100 miligrama kofeina u obliku tableta, što je približna količina koja se nalazi u šoljici kafe.

Novije analize su pokazale da povrće poput brokolija, kupusa, karfiola, rotkvica i prokelja efikasna i da pomažu metabolizmu u regulaciji nivoa pojedinih materija.

Dakle, ako ste ljubitelj kasne večernje kafe, nakon nje pojedite malo svježeg brokolija.

