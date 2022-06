Praćenjem inercije sna osigurajte jutarnju naspavanost

​Negativna energija, umor i bezvoljnost od ranog jutra u mnogim je istraživanjima povezana s lošim navikama.

Neke od njih donijele su nove tehnologije, ali često se dešava i da ne primjećujemo kada imamo problem i stvari oko nas uzimamo zdravo za gotovo.

Sasvim je jasno zašto se nakon nekoliko sati sna u toku noći ujutro budite umorni, no mnogi se pitaju šta se dešava onda kada legnemo na vrijeme i tijelu pružimo potrebnih osam sati sna, a probudimo se umorni.

National Health Service (NHS) nedavno je otkrio kako svaka treća osoba koja pati od nedostatka sna razloge traži u stresu, prekovremenom radu ili "buljenju" u razne ekrane poput računara, mobitela ili televizora.

No, ono što zaista uzrokuje umor, čak i kada tijelu pružimo potrebni odmor, prema mišljenju stručnjaka, mogla bi biti inercija sna.

Šta je inercija sna?

Odgovor na ovo pitanje ponudila je stručnjakinja za spavanje Natali Penikot Kolier.

Prema njenim riječima, iako mislimo da se ne dešava puno toga kada spustimo glavu na jastuk, situacija je zapravo drugačija. Tada prolazimo kroz četiri faze sna koje čine jedan ciklus spavanja: budni, lagani san, duboki san i REM san (poznat i kao sanjanje).

Naučnici koji istražuju spavanje nisu potpuno sigurni šta uzrokuje ili pojačava inerciju spavanja, ali sumnjaju da to ima neke veze s ritmom tijela, poznatim i kao naš unutrašnji sat. Buđenje tokom dublje faze spavanja, poput REM spavanja, doprinosi inerciji spavanja i dovodi do jutarnje mrzovolje. Idealno vrijeme za buđenje je neposredno nakon što završite ciklus spavanja, jer će se tada vaše tijelo osjećati najsvježije.

U prvom dijelu doživljavamo spori talas sna i nešto manje REM spavanja, koje slijedi tek kako noć odmiče.

S obzirom na to da svaka faza spavanja ima drugačiji učinak na našu moždanu aktivnost, logično je da, ako se probudimo u pogrešnoj fazi sna, naš mozak može zaostajati za našim tijelom, zbog čega se osjećamo dezorijentisano i umorno.

To se zove inercija spavanja, koju "The Sleep Charity" opisuje kao "osjećaj umora nakon buđenja", jer smo i dalje u stanju sna. Obično traje od oko pet do 30 minuta, ali može trajati i do dva do četiri sata.

Možemo li spriječiti inerciju sna?

Stručnjaci tvrde da je to moguće. Vježbajući kada treba da se probudimo, moguće je odrediti u koliko ciklusa spavanja ćemo se uklopiti, a važno je i ciljati da se probudimo na kraju punog ciklusa što će nas ostaviti osvježenim i spremnim za novi dan.

Što se tiče toga kako to učiniti, koristan je kalkulator spavanja koji može pomoći da upoznamo svoje cikluse, ali i kako ih iskoristiti za borbu protiv umora tokom dana.

"Najbolji način da izbjegnete inerciju spavanja je da zadržite dosljednost i fokusirate se na pet punih ciklusa spavanja od 90 minuta", savjetuje Natali pa dodaje: "Počnite odbrojavati od trenutka kada treba da se probudite i planirajte svoje novo vrijeme za spavanje", rekla je ona.

Kako bi se izbjegla inercija spavanja, Natali ističe da je najbolje probuditi se na kraju ciklusa spavanja, ciljajući da imate najmanje pet punih ciklusa (oko sedam i po sati).

Takođe, jednako je važno i da se pridržavate rutine spavanja, što podrazumijeva odlaske u krevet i buđenje u isto vrijeme, bez obzira na to da li je radni dan ili vikend. Stručnjaci savjetuju i da prilikom ovakvih promjena i prilagođavanja tijela na novu rutinu budete strpljivi budući da je rezultate, kao i za sve ostalo, nemoguće postići preko noći.