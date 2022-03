Provjerite stanje vaše kože, pet znakova ukazuju da vam crijeva slabe

"Krivo crijevo" stvara put za toksine i oni ulaze u tijelo kroz gastrointestinalni trakt prouzrokujući loše posljedice po zdravlje.

Evo pet znakova upozorenja da crijevo curi.

Autoimunost i curenje crijeva

Sve je više dokaza da su problemi sa crijevima koja propuštaju i autoimuni problemi u snažnoj korelaciji.

"Kada vaša crijeva i dalje propuštaju, sve više i više čestica može da pobjegne u vaš krvotok", kaže dr Ejmi Majers, a prenosi Eat This Not That.

"Vaš imuni sistem reaguje tako što šalje talas za talasom zapaljenja da napadne strane osvajače. Ovo stanje visoke pripravnosti uzrokuje da vaš imuni sistem bude preopterećen i manje precizno puca. To može dovesti do toga da vaša sopstvena tkiva budu uhvaćena na nišanu i uzrokuju bujicu simptoma. Na kraju, ovo će se razviti u potpunu autoimunost ako se vaš sindrom propuštanja crijeva ne riješi."

Loša ishrana

"Loša ishrana je jedan od vodećih faktora sindroma propuštanja crijeva", kaže dr Majers.

Prerađena hrana sadrži mnogo sastojaka koji dovode do propuštanja crijeva. U stvari, gluten je uzrok broj jedan. Gluten uzrokuje da ćelije crijeva oslobađaju zonulin, protein koji može da razbije čvrste spojeve u vašoj crevnoj sluznici.

Druge namirnice koje izazivaju upalu mogu da budu mliječni proizvodi ili toksična hrana (kao što su šećer i alkohol).

Problemi sa varenjem

Hronični problemi sa varenjem mogu biti znak propuštanja crijeva.

"Simptomi probavnih poremećaja kao što su celijakija, inflamatorna bolest crijeva (IBD), sindrom iritabilnog crijeva (IBS), kolitis i Kronova bolest… Mnogi od ovih simptoma i probavni poremećaji su povezani sa prekomernim rastom bakterija ili drugih mikroorganizama i crijevima zapaljenje koje izazivaju", kaže dr Majkl Rusio.

Ekcem i druga stanja kože

Stručnjaci kažu da bi svrab i problematična koža mogli da budu znak da crijevo suri. Prva opisana prije više od 70 godina, 'teorija veze crijeva i kože' opisuje kako povećana hiperpropustljivost crijeva može da izazove niz kožnih oboljenja, posebno akni i psorijaze.

Kreme i lijekovi sa beskonačnim listama (ponekad opasnih) neželjenih efekata se često propisuju za ove kožne poremećaje, ali već nekoliko decenija postoje dokazi da dio osnovnog uzroka postoji u crijevima.

Nedostaci u ishrani

Najčešći su nedostatak gvožđa, nedostatak vitamina B12, nedostatak magnezijuma koji može da dovede do umora, neuropatija ili bolova u mišićima. Nedostatak cinka usljed malapsorpcije može da dovede do gubitka kose ili ćelavosti kao što se dešava kod alopecije areate.

Nedostatak bakra može da se javi na identičan način kod onih koji boluju od visokog nivoa holesterola u krvi i osteoartritisa. Dalje, problemi sa kostima se razvijaju kao rezultat malapsorpcije kalcijuma, bora, silicijuma i mangana."

(b92)