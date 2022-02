Šest savjeta kako da se izborite sa napadom panike

Milioni ljudi se svaki dan bore s paničnim napadima, a iz dana u dan raste broj onih kojima je dijagnosticiran panični poremećaj. Svako od nas se može naći u situaciji koja će mu izazvati panični napad, a to može biti vrlo zastrašujuće: srce počne ubrzano kucati, znoj preplavi tijelo, izgubi se fokus, pojavi se vrtoglavica - sve je u jednom trenutku mimo vaše kontrole.

Ponekad su fizički simptomi paničnog napada toliko snažni da osoba ima utisak kao da umire. Nažalost, ovi simptomi su duboko ukorijenjeni u opštoj anksioznosti i za mnoge ljude su znak paničnog poremećaja.

No, uvijek je dobro provjeriti postoji li i drugi zdravstveni problem u pozadini koji može izazvati takva stanja. U svakom slučaju, savjetovanje sa stručnjakom za mentalno zdravlje će vam sigurno biti od pomoći.

Ako doživite napad panike, nekoliko jednostavnih tehnika vam može pomoći u trenutnom uspostavljanju kontrole nad situacijom.

1. Usporeno dišite

Većina ljudi zapravo zadržava dah kada se pojavi osjećaj anksioznosti, što vas može učiniti samo nervoznijima. U panici ćete se takođe osjećati kao da morate poduzeti nešto jako brzo kako biste se smirili, a u toj brzini ljudi često postupaju iracionalno i često naprave još veći problem. Stoga, prije bilo kakvih odluka, duboko udahnite i usporite!

Vježbajte pravilno disanje svakog dana. Udahnite duboko kroz nos i zamislite da se cijelo tijelo napuni zrakom poput balona. Zatim polako izdahnite kroz usta dok ne osjetite da je sav zrak potpuno izašao iz tijela. Ponovite tu vježbu nekoliko puta i primjećujte promjene u brzini otkucaja srca i napetosti tijela.

Jednom kada naučite ovakav način disanja i usvojite ga kao automatizam, sjetićete se primijeniti ovu tehniku kada se napad zaista dogodi.

2. Ne sjedajte za volan

Ako doživite panični napadaj, nikako ne biste smjeli ulaziti u situacije koje bi mogle biti rizične i za vas, ali i za druge. Vožnja u ovom slučaju može biti opasna. Ako se pak panični napad dogodi tokom vožnje, odmah se isključite s ceste i pričekajte da se smirite.

Osoba koja se bori s panikom u trenutku napada ne može razmišljati racionalno i donositi ispravne odluke, a u tom slučaju je i brzina reakcije na bilo kakve opasnosti u prometu oslabljena.

Ako vam je zaista potrebna pomoć, radije pozovite nekoga tko će vas odvesti doktoru ili jednostavno kontaktirajte hitnu pomoć.

3. Nosite lijekove sa sobom

Ako imate dijagnosticiran neki od anksioznih poremećaja te imate propisanu terapiju za liječenje, uvijek nosite lijekove sa sobom tako da ste sigurni da su vam dostupni ako vam zatrebaju. To vam ujedno može i olakšati te vas podsjetiti da će stvari biti u redu kada se morate suočiti sa situacijama koje bi mogle biti okidač za panični napad.

4. Zaposlite mozak i preuzmite kontrolu

U paničnim situacijama, hormoni stresa preplavljuju mozak i dovode tijelo do reakcije “fight or flight” (“bori se ili bježi”). U tom trenutku mozak teži preživljavanju te poduzima korake pomoću kojih će se izbaviti iz situacije u kojoj se osjeća ugroženo. Iako je to pomoglo našim precima u preživljavanju, u paničnim situacijama može stvoriti kontraefekt.

Umjesto toga, pokušajte angažovati mozak tako da ne osjeća da vas potpuno obuzima panika.

Pokušajte koristiti verbalno rasuđivanje („Evo ponovno napada panike. Biće teško, ali će uskoro završiti. Biću dobro.“) ili „zaposlite“mozak aktivnostima koje zahtijevaju motoričke ili kognitivne vještine (pranje posuđa, sortiranje odjeće, odbrojavanje unazad na stranom jeziku itd.).

Sve ove aktivnosti će pomoći vašem mozgu da preuzme kontrolu i da ga potpuno ne preplave hormoni stresa tokom paničnog napada.

Ponekad je najbolje što možete učiniti obući patike i otići u šetnju ili na trčanje. Kretanje i tjelovježba će vas opustiti te osloboditi napetosti i negativnosti. Ako ste spriječeni izaći u šetnju, barem otvorite prozor i pustite malo svježeg zraka u prostoriju u kojoj boravite.

5. Isključite televizor i odrijemajte

Ako vas gledanje vijesti uznemiruje, prestanite ih gledati. Svijet neće stati bez vašeg znanja, a masovni mediji često znaju stvari preuveličati kako bi kod ljudi izazvali strah i paniku.

Umjesto toga, radije si pripremite toplu kupku i odrijemajte. Tjeskoba je iscrpljujuća, a čak 20-ak minuta sna vas može smiriti i vratiti izgubljenu snagu.

6. Budite svjesni svog stanja

Napada panike često dolaze u obliku trzaja, vrtoglavice, nedostatka daha i brzih misli. Mnogi ljudi pokušavaju zaustaviti te osjećaje kako bi se izvukli, a zbog toga se možete osjećati bespomoćno ako napada nastavi svoj tok. Ponekad ljudi toliko žele izaći iz svoje kože u stanju panike da samo rade još veći problem.

Kada se panični napada dogodi, osvijestite sebi da će proći i da će sve biti u redu. Naravno, to neće djelovati kod svakoga, ali ponekad je napad panike neizbježan. Budite svjesni da ste dovoljno hrabri da ga preživite i da vas neće nadvladati. Nakon par minuta će se stvari smiriti i uspjećete uspostaviti kontrolu nad situacijom.

(krenizdravo.dnevnik.hr)