U koje doba dana treba da stanete na vagu za najtačniji rezultat

Vaganje je jedan od najjednostavnijih načina za praćenje rezultata. Ali najkorisnije informacije dobićete kada to radite u pravo vrijeme.

Kako odrediti najbolje vrijeme za vaganje, koliko često se trebate vagati i šta uraditi ako vaganje donosi više štete nego koristi.

Najbolje vrijeme za vaganje

Iako svoju težinu možete provjeriti u bilo koje doba dana (ili noći), najtačnije rezultate dobićete ako stanete na vagu odmah ujutro, savjetuju stručnjaci Cleveland Clinic.

Dakle, nakon što ste ispraznili mjehur, ali prije nego doručka ili gutljaju jutarnje kafe. Vaganje kasnije tokom dana može u potpunosti promijeniti vaše rezultate.

Takođe se preporučuje vaganje istog dana svak sedmice. Razlog za to je vrlo jednostavan: izvažite se u nedjelju ujutro, nakon subotnje posjeta restoranu, i vaš će broj vrlo vjerovatno biti veći nego inače.

Dr Lisa R. Young, nutricionistica i profesorica na Univerzitetu Njujork, preporučuje utorak za vaganje. "Ponedjeljak je preblizu vikendu. Ali nakon utorka još uvijek imate veći dio sedmice da poboljšate svoje navike", rekla je za Live Strong magazin, prenosi Aktivni.si.

Naravno, možete odabrati bilo koji dan koji vam odgovara - bitno je samo da ste dosljedni.

Koliko često ih treba vagati

Istraživanja su pokazala da svakodnevno vaganje može biti najučinkovitije. U studiji iz 2019. objavljenoj u Journal of Behavioral Medicine, odrasle osobe koje su mjerile težinu šest ili sedam puta sedmično izgubile su oko 1,7 posto svoje težine u jednoj godini. Oni koji su se vagali jednom sedmično nisu smršavjeli.

Međutim, ne slažu se svi stručnjaci da je svakodnevno vaganje najučinkovitije.

Vaganje može biti dvosjekli mač. To može postati stresno, pogotovo ako se više koncentrišete na postizanje određenog broja umjesto na usvajanje zdravih prehrambenih navika i redovne vježbe koji pomažu dugoročan uspjeh. Dakle, to može dovesti do opsesije težinom koju ne želite.

Stoga mnogi stručnjaci preporučuju vaganje jednom sedmično. Ništa više i ništa manje.

Siguran i uspješan gubitak težine ne može se pronaći unutar malih fluktuacija tjelesne težine koje se događaju svaki dan. Bolje je procijeniti svoj napredak nakon dugog razdoblja koje ste proveli vježbajući i usvajajući nove zdrave navike.