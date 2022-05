U koje vrijeme treba da jedemo prije treninga?

Trening sa sobom nosi uređivanje načina života, ishrane, redovne hidratacije, pa je jedno od logičnih pitanja kada treba da jedemo prije treninga i da li uopšte treba?

Postoji nekoliko faktora koji određuju šta i kada treba da jedemo prije nego što počnemo da vježbamo.

Da li treba da se jede prije vježbanja?

"Odgovor je veoma individualan. Neki ljudi moraju da jedu prije vježbanja, dok se drugi osjećaju najbolje ako ne jedu", rekao je doktor i dijetetičar Džejmi Scehr za Mind Body Green.

Ako ne osjećate da vam je potrebna dodatna energija da biste imali bolje rezultate tokom vježbanja ne morate da jedete. Jedino je važno da jedemo nakon treninga jer je hrana naše "gorivo".

"Proteini u ishrani se sastoje od aminokiselina, koje su u velikoj meri odgovorne za izgradnju mišića i njihovu "popravku". Protein koji jedemo se razlaže na aminokiseline, a koje snabdevaju hranljive materije potrebne za popravku ovih oštećenja", kaže dijetetičar.

Kada treba da jedemo prije treninga?

Obroke treba konzumirati jedan do četiri sata prije treninga, dok se grickalice mogu uključiti bilo gdje od 30 minuta do sat vremena prije vežbanja. Za one koji trče hrana neposredno prije treninga može da izazove crevne tegobe.

Voda tokom treninga

Ne samo da je voda važna tokom vježbanja već je takođe neophodno da se hidrirate i prije vježbanja. Nedovoljna hidratacija može da dovede do grčeva u mišićima, vrtoglavice i iscrpljenosti dok ste u teretani, tako da je neophodno da pijemo dovoljno vode, posebno tokom vrelih ljetnjih mjeseci.

