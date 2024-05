Zašto ne treba piti kafu odmah poslije jela

Mnogi ljudi uživaju u kafi nakon obroka. Stručnjaci tvrde da to nije dobro.

Kafa nakon jela isprva pokazuje svoje prednosti: može potaknuti probavni proces nakon jela i povećati proizvodnju želučane kiseline. To može poboljšati probavu hrane s visokim procentom masti i povećati osjećaj sitosti. Uz to, ispijanje kafe nakon obroka može pomoći u smanjenju pospanosti nakon obilnog obroka i osvježiti um.

Zašto bi trebalo pričekati?

Čak i ako nam kafa podigne kofein nakon obroka, razmislite još jednom. Ovaj redoslijed zapravo nije idealan za iskorištavanje hranjivih supstanci. Tanin sadržan u kafi sprječava apsorpciju željeza u želucu. Veže željezo iz biljne hrane kao što je voće i povrće, zbog čega se ono izlučuje, a da ga naše tijelo ne iskoristi. Naročito osobe koje već pate od nedostatka željeza ili su osjetljive na nedostatak istog ne bi trebale piti kafu pola sata nakon jela.

Koliko dugo trebate čekati?

Preporučljivo je pričekati oko 30 minuta do sat vremena nakon obroka prije konzumiranja kafe. To omogućuje tijelu da završi probavu hrane i maksimiuje apsorpciju hranjivih supstanci. Ispijanje kafe prebrzo nakon jela može poremetiti probavu i dovesti do neprijatnih simptoma poput žgaravice.

(Fenix-magazin)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.