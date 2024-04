Ako vas je neko zavolio, smatrajte da se desilo čudo. Čak i ako se recipročan osjećaj nije pojavio kod vas ne zanemarujte je, cijenite tu ljubav veoma skupo, odnosite se prema njoj pažljivo.

Razmislite: to je stvarno čudo! Odjednom postoji čovjek koji vas voli. Isto tako, cijenite i svoju ljubav prema drugoj osobi, ne pretvarajte je u odnos zavisnosti.

Bezuslovna ljubav to je ljubav bez zahtjeva, to je jedina šansa da se izazove recipročan osjećaj. ​

Kada odustajete od želje da se nešto dobijete, prisvojite, volite prosto, tako ni na šta ne računate, tada može da se desi čudo, da vas zavole.

​Zamislite da stojite ispred ogledala svijeta. Ako je vaš lik – ljubav, u odsjaju dobijate isto to.

Ali, ako lik sadrži želju da se dobije nešto za uzvrat, ne treba očekivati da se u odrazu vidi recipročno osjećanje – ogledalo će odraziti samo vaše pokušaje da budete voljeni. Kada ljubav prelazi u odnos zavisnosti, nastaje višak potencijala – energetski “pad pritiska”.

Odnose zavisnosti opredjeljuju postavke uslova tipa: “Ako se ne udaš za mene (ako se ne oženiš sa mnom), znači da me ne voliš. Ako me voliš, znači da si dobar. Ako me ne voliš, znači da si loš …”

Što je jača želja za posjedovanjem, to jest, želja za uzvraćenom ljubavlju, tim je jači uticaj ravnotežnih snaga, koje će učiniti sve “loše”. Ljubav bez uslova, bez prava na posjedovanje ne stvara odnos zavisnosti i generiše stvaralačku, pozitivnu energiju, prenosi CdM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.