Ove mačke su prvi put vidjele kako pada snijeg

Na Twitteru je objavljen presladak video na kojem se prikazuje kako su jedna odrasla mačka i jedan mačić reagovali prvi put kada su ugledali snijeg.

Ove mačke sjedile su ispred staklenih vrata i gledale kako vani padaju pahulje.

Mačić je, proučavajući pahulje, stao na zadnje šape, a prednjim šapama je pokušao po zraku hvatati padavine.

Odrasla mačka u početku mirno posmatrala kako pada snijeg, a potom je naglo ustala na zadnje šape i naslonila se prednjim šapama za staklo.

Taj je video u jednom danu skupio gotovo pola miliona pregleda na Twitteru, a ispod objave su se javili brojni korisnici koji su dijelili fotografije i snimke vlastitih ljubimaca i njihovog susreta sa snijegom, prenosi Index.

