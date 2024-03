Cybertruck rasturio limuzinu: Prvi sudar Teslinog pikapa otvara brojna pitanja (VIDEO)

Na sunčanim ulicama Floride odigrala se scena koja je više ličila na filmsku nego na stvarni život.

Naime, u centru pažnje bili su Tesla Cybertruck i Nissan Sentra, učesnici saobraćajne nezgode koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Prema dostupnim informacijama, čini se da je jedno od vozila ignorisalo crveno svjetlo na semaforu, što je dovelo do teškog sudara sa ozbiljnim posljedicama po oba vozila.

Ipak, ovaj incident na Floridi pokazuje da njegova robusnost i oblik otvaraju dodatna bezbjednosna pitanja u slučaju udesa, ne samo sa pješacima već i sa drugim automobilima.

Cybertruck obliterated this Sentra. My gosh! More images in the RT below! https://t.co/46Iyu1e4pd pic.twitter.com/xRGf0FXDMo