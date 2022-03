Kriza u Ukrajini kao vjetar u leđa elektrifikaciji

Sve skuplje gorivo i prijetnje dodatnim poskupljenjima energenata iz Rusije sve više usmjerava potencijalne kupce vozila u Evropi ka električnim modelima.

Ima onih koji vjeruju u teorije zavjere i smatraju da je sve ovo dio šireg plana za ubrzano napuštanje naftinih derivata za pokretanje motora u sferi automobilske industrije. Možda su takvi navodi pretjerani, ali ako se sagleda šira slika, jasno je da sve veći pritisak na SUS vozila nije predmet slučajnosti, već dobro orkestriranih ataka.

Dok se Rusi i Ukrajinci međusobno kasape na istoku Evrope, ostatak "razvijenog" dijela Starog kontinenta priča o raznim sankcijama, ali se dovod gasa iz Rusije ne dovodi u pitanje. Još od početka elektrifikacije, odnosno otkako je "pošteni" Volkswagen uhvaćen u prevari, tzv. dizelgejtu, moglo se ponegdje pročitati ponešto na temu njemačke zavisnosti od tuđih energenata.

Nijemci se već neko vrijeme trude da promovišu kojekakvu zelenu energiju, mada je pitanje da li takva uopšte postoji. Danas su im glavni neprijatelji SUS automobili, odnosno termički agregati. Rješenje za svoje probleme vide u prelasku na EV četvorotočkaše, jer bi se na taj način smanjila i zavisnost od tuđe nafte.

Svjedoci smo sve više cijene benzina i dizela na domaćim pumpama. Iako srpska vlada pokušava da vještački održi cijenu goriva, jasno je da je ovaj pristup neodrživ da će vrlo brzo doći do poskupljenja. Slična dešavanja su i u ostatku Evrope, ali i sa druge strane Atlantika. U pojedinim evropskim državama, dizel je uveliko prebacio cijenu od 2,2 evra po litru.

S druge strane, električni automobili mogu se puniti na kućnim utičnicama, što je prost način da se obezbjedi energija za prevozno sredstvo. U svjetskim metropolama niču javni punjači, mada je potpuno evidentno da ih i dalje ima nedovoljno, dok je po pitanju plaćanja usluge punjenja vozila zavladala potpuna anarhija.

U SAD, proizvođači su intenzivirali promocije električnih vozila… Neki od njih, poput Kije sa modelom EV6 nude hilljade besplatnih milja ukoliko se automobil puni na mreži kompanije Electrify America. BMW obezbjeđuje kupcima njegovih EV modela u Americi čak dvije godine potpuno besplatnog korišćenja punjača pomenutog preduzeća, a istu ponudu ima i Polestar.

Mada je kriza u Ukrajini dovela do dva nova problema za evropsku automobilsku industriju, čini se da prodaja i proizvodnja električnih automobila ne usporava. Prvo, veliki broj fabrika za proizvodnju kablova lociran je u Ukrajini i izvoz je već otežan, drugo iz te zemlje dolaze ogromne količine neona, gasa koji ima ključnu ulogu za lasere koji stvaraju mikročipove.

No, ono malo kablova i mikročipova koji stižu do evropskih pogona usmjerava se na električne automobile. Na taj način se kupci guraju ka takvim modelima, jer njihove isporuke bivaju znatno kraće od SUS parnjaka. Uz to, države i dalje značajno subvencionišu kupovinu električnih vozila, pa je tako recimo u Njemačkoj moguće dobiti basnoslovnu subvenciju od čak 10.000 evra za nabavku EV četvorotočkaša.

Brendovi su uveliko shvatili da demokratizacija električnih automobila ne može doći sa papreno skupim ogromnim limuzinama i SUV modelima. Umjesto toga, moraju se ponuditi mali, gradski asovi koji koriste električnu energiju za pogon i da su pristupačnim širim narodnim masama. Dacia je pokazala koliko je tržište željno takvih vozila sa svojim Springom, koji je u Njemačkoj uz pomenutu subvencija dostupan za oko 10.000 evra!

Kada se uzme u obzir da su automobili i dalje neophodna prevozna sredstva i činjenica da se SUS modelima veštački pumpa cijena, kao i da je gorivo sve skuplje, nije teško "sabrati dva i dva"“ i doći do zaključka – guraju nas u elektrifikaciju, htjeli mi to ili ne…

(Autorepublika)