Nissan ne vjeruje da će se kriza sa mikročipovima uskoro riješiti

Automobilsku industriju očekuje još jedna teška godina.

Prošla godina bila je blizu katastrofe po pitanju broja prodatih automobila. Naravno, svemu je kumovao nedostatak ključnih elektronskih komponenti - poluprovodnika i mikročipova. Iako su pojedini eksperti ukazivali na to da bi ove godine moglo da dođe do poboljšanja ili eventualnog rješavanja krize, po svemu sudeći do toga neće doći.

Nissanov rukovodilac Ašvani Gupta je vrlo pesimističan po ovom pitanju.

"Ne verujem da će doći do većih promjena u toku ove godine, samo manjih poboljšanja po pitanju nabavke tih elektronskih dijelova", kazao je Gupta.

On je naveo i da je ovaj problem izazvao tešku krizu u Nissanu, ali i većini drugih velikana automobilske industrije.

"Očekujem da stvari drastično krenu na bolje tek naredne godine", rekao je Nissanov visokopozicionirani menadžer.

Istakao je i da japanska marka nema problem sa potražnjom, ali da se na neke modele tog brenda već sada čeka jako dugo, što je sve veći problem jer potencijalni kupci odustaju od akvizicije upravo zbog dugog perioda isporuke vozila.

"Ukoliko se pojača proizvodnja mikročipova u narednom periodu, biće vrlo teško nastaviti poslovanje u automobilskoj industriji. Boljitak je isključivo vezan za veću dostupnost ovih komponenti", dodao je Gupta.