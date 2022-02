Vozači sve manje ugrađuju plin u automobile

SARAJEVO, BANJALUKA - Interes vozača za ugradnju plina u automobile u Bosni i Hercegovini drastično je opao, a kao razlog se navodi to da su cijene tečnog naftnog gasa u posljednje vrijeme dosta uvećane.

Naime, ugradnja plina, koja košta oko 900 KM, nije više isplativa vlasnicima automobila, jer su cijene plina dosta skočile i čak se približavaju cijenama dizela i benzina na benzinskim pumpama u BiH.

Plin se, inače, može ugrađivati i kombinovati u vozila na benzinski, dizelski pogon, kao i na vozila na električni pogon.

Dragan Simanić, vlasnik firme "AutoSimanić" iz Sarajeva, istakao je za "Nezavisne" da je smanjena potražnja za ugradnju plina u automobile u njegovoj radnji.

"U posljednje dvije godine, kako je došlo do poskupljenja plina, koje je, pretpostavljam, uzrokovano pandemijom virusa korona, smanjen je obim posla i manje ljudi dolazi da ugradi plin u automobile", kazao je Simanić.

Prema njegovim riječima, cijena plina u posljednje vrijeme je dosta povećana, pa je to osnovni razlog zašto se ljudi ne odlučuju da u svoje automobile ugrađuju plin.

"Iako i dalje ima ekonomske isplativosti, smanjen je obim posla što se tiče ugradnje tečnog naftnog gasa u automobile. Mislim da je to sve zbog tih poskupljenja plina, jer se to više ne isplati kao nekada. Cijena ugradnje je oko 900 KM plus atest", naveo je Simanić.

Jedan vlasnik kompanije koja se bavila ugradnjom plina iz Banjaluke kazao je da je prije nekoliko dana proglasio stečaj, jer je posao drastično opao te nema više ekonomske isplativosti u poslu ugradnje gasa u automobile.

"Dosta je povećana cijena plina u zadnje vrijeme i mislim da je to osnovni razlog što ljudi manje ugrađuju tečni naftni gas u automobile, jer im se ne isplati toliko koliko je to bio slučaj ranije. Ja zbog toga nisam imao drugu opciju nego da zatvorim radnju. Ljudi koji su se bavili ovom djelatnošću uglavnom zatvaraju radnje i odlaze u inostranstvo, jer im se ne isplati raditi ovo", kazao je on.

Siniša V. iz Prnjavora istakao je da je bio zainteresovan za ugradnju plina u svoje vozilo, ali da je odustao, jer je vidio koliko su povećane cijene naftnog tečnog gasa.

"Planirao sam da ugradim plin, ali neću da dajem skoro 1.000 KM za nešto što mi se skoro više ne isplati, jer je cijena TNG-a toliko povećana da je skoro srazmjerna cijenama benzina i dizela", rekao je on.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne" da je trenutna cijena tečnog naftnog gasa na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj od 1,49 do 1,57 KM po litru.

"Cijene plina na benzinskim pumpama u RS će biti na ovom nivou u narednih sedam do 10 dana", naveo je Trišić.