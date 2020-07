Evo zašto su hibridna vozila efikasnija

Mercedes-Benz privlači široku bazu kupaca sa sve većim brojem plug-in-hibridnih modela u svojoj ponudi. Ovaj trend daje važan doprinos na putu ka CO2 neutralnoj mobilnosti kojoj je Mercedes-Benz posvećen u okviru svoje strategije dekarbonizacije.

Plug-in hibridna vozila nude mogućnost rada samo na struju i samim tim bez lokalnih emisija, posebno u urbanim sredinama. Modeli EQ Power su paralelni hibridi koji se mogu napuniti i iz spoljnih elektroenergetskih mreža (plug-in).

Pogonski agregat se sastoji od električnog pogona i motora sa unutrašnjim sagorijevanjem koji rade u tandemu i koji mogu da pokreću vozilo pojedinačno ili zajedno. Plug-in hibridi nude brz i jednostavan ulazak u električnu mobilnost - bez zavisnosti od infrastrukture za punjenje električnom energijom.

Mercedes-Benz sistematski proširuje svoju plug-in-hibridnu liniju i do kraja godine nudiće više od 20 varijanti modela - od A-Klase do S-Klase, od GLA-a do GLE-a.

"Plug-in hibridi spajaju ono najbolje iz oba svijeta. U gradu rade samo na struju; dok na većim rastojanjima oni imaju prednosti dometa motora za unutrašnjim sagorijevanjem. Vozilo je u celini efikasnije. Različite karakteristike pogona se međusobno dopunjuju. Elektromotor radi najefikasnije pri vožnji pri malim brzinama, dok motor sa unutrašnjim sagorijevanjem djeluje najefikasnije pri većim brzinama i opterećenjima", objašnjava dr Torsten Eder, glavni inženjer Mercedes-Benz pogonskih sklopova.

(B92)