Pčelari zadovoljno trljaju ruke: Prinos bagremovog meda do 15 kg po košnici

BANJALUKA, SARAJEVO - Poslije dvije godine relativno loše medonosne sezone, pčelari u Bosni i Hercegovini konačno su počeli da vrcaju med u većim količinama i zadovoljno trljaju ruke.

Prema njihovim riječima, ako se sezona ovako nastavi, meda će biti dosta više u odnosu na prethodne godine.

Damir Barašin, predsjednik Saveza pčelara RS, rekao je za "Nezavisne novine" da su pčelari veoma zadovoljni.

"Ovakav početak sezone nismo imali u posljednje tri godine, ali još ne možemo sa sigurnošću reći kakav će biti kraj sezone", rekao je Barašin.

Sejo Deljo, predsjednik Saveza pčelara FBiH, slaže se s kolegom iz Republike Srpske da je nakon dvije godine došla godina koja bi mogla biti dobra i da bi mogla bita medonosna.

"Start sezone je bio dobar. Cvjetanje behara je odradilo svoje. U krajevima gdje je nadmorska visina ispod 200 metara pčelari vrcaju bagremov med jer se to radi sedam do deset dana kada se završi ispaša te biljke", rekao je Deljo.

Ističe da su pčeleri na ovom području izvrcali od 10 do 15 kilograma bagremovog meda po košnici. Dodaje da su pogotovo zadovoljni pčelari iz Hercegovine, dok su solidno prošli pčelari u Bratuncu, Zvorniku i Srebrenici.

"Međutim, u centralnim dijelovima BiH bagrem je imao nešto lošije rezultate", rekao je Deljo.

Po njegovom mišljenju, medobranje je na pola paše i sada dolazi druga paša, a u pitanju je lipa.

"Tradicionalno pčelari iz Unsko- sanskog kantona imaju velike lipove ispaše i oni dobro prolaze, odnosno imaju od pet do deset kilograma meda po košnici", rekao je Deljo i podsjetio da nakon ove ispaše dolazi livadska, na koju se posebno baziraju pčelari u centralnoj BiH.

"Lipova ispaša nas nikad ne izda. Ona je tiha, spora, dugo traje, od 20 do 25 dana, ali uvijek daje od osam do deset kilograma meda", navodi Deljo.

Barašin je mišljenja da će doći do poskupljenja meda.

"To će biti poskupljenje od deset odsto. Prošle godine smo imali cijenu od 18 KM do 20 KM po kilogramu meda, a ove godine će biti do 25 KM", rekao je Barašin, te da će cijene biti različite u zavisnosti od sorte meda.

I Deljo je mišljenja da doći do veće cijene meda.

"Teško je dati cijenu. Prošlogodišnja je bila oko 20 KM, ali zbog poskupljenja repromaterijala ove godine će sigurno biti veća. Prema preporukama kantonalnog saveza, cijene će biti oko 25 KM, ali to zavisi od kvaliteta meda jer imamo rijetke medove, odnosno biljke koje ne mede, a to su suncokret i uljana repica. Oni su značajno ispod prosjeka i biće dosta jeftiniji u odnosu na kadulju, koja uvijek drži dobru cijenu", rekao je Deljo.