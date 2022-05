Poljoprivrednici na mukama: Kosidba, baliranje i žetva skuplji i do 50 odsto

BANJALUKA, TUZLA, BIJELJINA - Kosidba trave, baliranje sijena i žetva žitarica u Bosni i Hercegovini će biti dosta skuplji u odnosu na prethodnu godinu.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS, rekao je za "Nezavisne novine" da cijene goriva i repromaterijala formiraju cijenu baliranja sijena.

"Repromaterijal je mnogo poskupio. Lani je rolna najlona za baliranje sijena koštala od 150 KM do 160 KM, a trenutna cijena je 240 KM", kazao je Usorac.

Dodao je da je glavni segment baliranja i kosidbe trave nafta, koja je, kako je istakao, ove godine duplo skuplja u odnosu na prethodnu.

"Kosidba je duplo skuplja. Ja sam neki dan ovogodišnju kosidbu platio duplo više nego prošle godine", kazao je Usorac.

Enes Hasanović, sekretar Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, kazao je za "Nezavisne novine" da je poskupljenje kosidbe trave, baliranja sijena i žetve žitarica neminovno.

"Pšenica će sigurno biti daleko skuplja nego prošle godine. Prošlogodišnja cijena žetve pšenice bila je 350 KM po hektaru, bez skladištanja i bez prevoza", rekao je Hasanović i dodao da će cijena ove godine biti viša, odnosno i do 500 KM.

"Ukoliko uskoro ne bude usvojena inicijativa za smanjenje akciza, građani će se naći u velikom problemu, a udar na njihov džep će biti još veći", kazao je Hasanović.

Ističe da će cijene baliranja biti dosta veće u odnosu na prethodnu godinu.

"Bala sijena, koja teži od 11 do 15 kilograma, prošle godine je koštala do pet KM, a ove godine očekujemo više cijene", rekao je Hasanović.

Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, rekao je za "Nezavisne novine" da sistem treba prilagoditi poljoprivrednicima da bi se ova teška situacija lakše prevazišla.

"Ljudi nisu svjesni kako će se ovo odraziti na sam prihod koji ćemo vidjeti tek na jesen. Ako mi u svojim ambarima ne budemo imali dovoljno hrane, nemamo se u šta drugo uzdati", rekao je Bakajlić.

Prema njegovim riječima, nekada su se za jednu marku mogle izbalirati tri bale sijena.

"Sada za marku možete izbalirati jednu ili eventualno dvije", kazao je Bakajlić.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Mirko M., poljoprivrednik iz Bijeljine, poskupljenje je očekivao, ali se nada da će to biti srazmjerno potrošačkoj moći poljoprivrednika.

"Razumijem da mora doći do poskupljenja, ali apelujem na nadležne da to poskupljenje bude srazmjerno", rekao je on.