Niži PDV nije garancija nižih cijena robe

BANJALUKA - Ukoliko zajednička komisija sastavljena od predstavnika Doma naroda BiH i Predstavničkog doma BiH usaglasi izmjene Zakona o PDV-u i u konačnici snizi stopu PDV-a na osnovne životne namirnice, nema garancija da će doći i do smanjenja cijena u procentu smanjenja PDV-a.

Ovo je zajednički stav stručnjaka i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH koji naglašavaju da su to pokazala i iskustva zemalja koje su to uradile. Recimo, Hrvatska je zbog velike inflacije početkom godine snizila PDV na hranu sa 13 na pet posto, međutim to nije dovelo do nižih cijena hrane koje su ostale na istom nivou ili su čak porasle, o čemu svjedoče istraživanja brojnih udruženja potrošača.

"Podrazumijeva se da do pada cijena neće doći u obimu u kojem se snizi PDV, ali efekti postoje, nikada u onoj mjeri matematički, ali postoje. Smanjenje stope PDV-a dugoročno ima smisla, došlo bi do nekog spuštanja cijena, ali ne u obimu koji se očekuje", rekao je za "Nezavisne novine" ekonomista Slaviša Raković dodajući da PDV treba smanjiti i da je sada pravo vrijeme, jer prihodovna strana budžeta zbog inflacije to ne bi toliko osjetila.

Inače, Dom naroda BiH na posljednoj sjednici usvojio je izmjene Zakona o PDV-u kojim se predlaže nulta stopa PDV-a na hranu i osnovne životne namirnice te 22 odsto na luksuznu robu. Prethodno je Predstavnički dom usvojio izmjene Zakona o PDV-u koji podrazumijeva umjesto nulte, stopu od pet posto, a s obzirom na to da su dva doma usvojila dva različita prijedloga, slijedi njihovo usaglašavanje.

I jedno i drugo rješenje, za UIO BiH je sporno i štetno, posebno nulta stopa, jer kako naglašavaju, ogromna je razlika između nulte stope PDV-a i oslobođenog PDV-a, jer nulta stopa, za razliku od oslobođenog PDV-a, podrazumijeva i pravo na povrat PDV-a.

"U slučaju nulte stope, država će gubiti po dva osnova, imaće manje prihoda zbog niže stope i biće u obavezi povrata te na taj način otvaramo Pandorinu kutiju i ne znamo posljedice, a posljedice mogu biti katastrofalne. Koliki će biti gubitak prihoda, niko ne zna i nije dobro da se to radi", rekao je za "Nezavisne novine" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO.

On naglašava da snižena stopa PDV-a ne garantuje pad cijena s obzirom na to da se one na tržištu formiraju slobodno te da će i sami trgovci imati ogromne troškove, koje će sasvim sigurno preliti na građane.

Kako kaže, neophodno je izmjeniti softvere i u maloprodaji i veleprodaji, zatim napraviti nove kalkulacije, dodatno edukovati računovođe itd., a sve to košta i sigurno trgovci iz svog džepa neće plaćati.

"Naša poruka je da sve ostane isto, a ako se želi pomoći ugroženim kategorijama, da to ide preko entitetskih ministarstava koja znaju kome treba pomoći. Sav višak prihoda koji se stvori zbog inflacije treba usmjeriti na kategorije koje su najviše pogođene, jer u suprotnom posljedice niko ne vidi", istakao je Kovačević za "Nezavisne novine".

Još jedan od problema koji bi se mogao pojaviti u slučaju da bude usvojen predloženi zakon o PDV-u, u kojem piše da stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, jedte da taj zakon bude u primjeni, a ne može se sprovesti.

"Nema šanse da se to u roku od osam dana organizuje. Nama treba minimalno šest mjeseci da se pripremimo za diferenciranu stopu, sve ispod tog roka nije moguće sprovesti", zaključio je Kovačević.