Poreske uprave vape za inspektorima i IT stručnjacima

SARAJEVO, BANJALUKA - Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kubure sa nedostatkom radnika, od kojih im najviše fali inspektora, ali i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija.

Naime, u Poreskoj upravi FBiH i Poreskoj upravi RS zaposleno je manje radnika nego što je to predviđeno sistematizacijom radnih mjesta. Adisa Hamzić, portparolka Poreske uprave FBiH, kazala je za "Nezavisne" da je u ovoj federalnoj instituciji broj sistematizovanih radnih mjesta 1.744, a da je trenutno zaposleno svega 1.268 radnika.

"To znači da nam fali 476 radnika u odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta. Između ostalih, nedostaju nam 92 federalna porezna inspektora. Također, otišlo nam je ukupno i deset IT stručnjaka, od čega njih pet u posljednja dva mjeseca. Od tih pet IT stručnjaka, trojica su bili šefovi odsjeka", navela je Hamzićeva. Na pitanje koji su osnovni razlozi odlaska radnika iz Poreske uprave FBiH, Hamzićeva odgovara da su to veće plate te da radnici odlaze za boljim primanjima.

"Koliko sam upoznata, konkursi za popunjavanje radnih mjesta u Poreznoj upravi Federacije BiH se redovno raspisuju, a nedavno je bio jedan za prijem IT stručnjaka, te je ta procedura još u toku", istakla je Hamzićeva.

Iz Poreske uprave Republike Srpske rekli su da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u ovoj instituciji sistematizovano 868 radnih mjesta.

"U radnom odnosu na neodređeno vrijeme trenutno je angažovano 817 izvršilaca poslova, što je 51 izvršilac posla manje nego što je predviđeno Pravilnikom", pojašnjavaju iz Poreske uprave RS.

Dodaju da su u Poreskoj upravi RS sistematizovane ukupno 123 inspektorske pozicije i 39 radnih mjesta za IT oblast. "Trenutno je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme angažovano ukupno 118 inspektora i 34 zaposlena iz oblasti informacionih tehnologija, što pokazuje da je na ovim pozicijama angažovano manje izvršilaca nego što je predviđeno Pravilnikom", navode iz Poreske uprave RS.

Dodaju da je rad u Poreskoj upravi kompleksan poslovni i organizacioni sistem širokih nadležnosti u kojem je kadrovska fluktuacija, posebno radnika iz IT oblasti konstantna.

"Iz ovog razloga česti su i javni konkursi za prijem novih radnika različitog obrazovnog profila, dok je dinamika raspisivanja konkursa usklađena sa odlascima određenih kadrova i njihovih obrazovnih profila", zaključili su iz Poreske uprave RS.

Podsjećamo, kako su "Nezavisne" ranije pisale, i Savjet ministara BiH je bio suočen s ovim problemom te je odlučivao o dodatku na platu državnim službenicima u pojedinim institucijama zbog obavljanja složenih informatičko-aplikativnih poslova, a sve sa ciljem pokušaja zadržavanja IT kadra koji zbog boljih ponuda odlazil iz institucija.