Rezervoar goriva biće skuplji za četiri marke

BANJALUKA - Na benzinskim pumpama u Srpskoj gorivo će uskoro poskupjeti do sedam feninga, što znači da, ako želite napuniti rezervoar od 60 litara, to će vas koštati oko četiri marke više nego što je to dosad bio slučaj.

"U narednim danima se očekuje rast cijena u prosjeku za pet do deset feninga, zavisno od distributera i regije", rekao je danas za "Nezavisne novine" Dragan Trišić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Prometnici ističu da je cijena barela nafte ovih dana između 100 i 112 dolara, te predviđaju da će rast biti nastavljen. Potvrdili su da je gorivo u Srpskoj trenutno, kako kažu, "blago poskupjelo" u odnosu na cijene od prije 10 do 15 dana.

"Cijene se sad kreću za dizel od 3,13 do 3,30, dok je benzin od 2,85 do 3,09 KM po litru, zavisno od distributera i regije", naveo je Trišić.

U FBiH, kako nam je potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine, danas je benzin koštao između 2,71 i 3,16 KM, a dizel od 3,06 do 3,41.

Baš kao što je to slučaj u Srpskoj, došlo je do rasta cijena i na benzinskim pumpama u FBiH, odnosno poskupio je dizel.

Iz Federalnog ministarstva trgovine rečeno nam je da je prosječna maloprodajna cijena benzina danas iznosila 2,87 KM po litru, dok dizel BAS EN 590 u prosjeku košta 3,16 KM.

"U petak, 6. maja, prosječna maloprodajna cijena benzina iznosila je 2,87 KM po litru, dok je dizel BAS EN 590 koštao 3,13 KM", rekli su za "Nezavisne novine" iz Federalnog ministarstva trgovine.