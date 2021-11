Andelija: Gase se dva bloka u TE Tuzla, zaliha uglja ima za 10 dana

SARAJEVO - Na konferenciji za medije u Elektroprivredi BiH kazano je kako pozdravljaju odluku sindikata da prekinu proteste u Sarajevu, ali da je neophodno brzo pokrenuti proizvodnju uglja.

Admir Andelija, direktor ove kompanije kazao je kako su pokušali u rudniku Kreka implementirati "sporni" pravilnik i on se pokazao kao prilično dobar.

"Režijsko osoblje je imalo smanjenu platu pa je to imalo određen efekat uštede. Princip nagrađivanja učinka je mogao donijeti i mnogo veće plate, a on je bio kamen smutnje", naveo je on.

U TE Kakanj ima zaliha uglja za samo 10 dana. Nakon toga, upozorio je Andelija, isporuka električne energije bit će ugrožena.

U Elektroprivredi su sretni zbog prekida protesta rudara u Sarajevu.

"Pozdravljam odluku sindikata da odustanu od protesta u Sarajevu i vrate se u rudnike jer problema treba rješavati u našoj kući. To je hrabra odluka", kazao je on.

Andelija je kazao kako je proizvodnja u Termoelektrani Tuzla i od ranije opterećena nestašicama uglja te da se on rješava nabavkom iz rudnika u Stanarima, prenose federalni mediji.

"Odluka je da se Blok 4 i Blok 6 stave van snage. Bolja situacija je u Kaknju, ali će zbog povećane potrošnje i on ispaštati. To je razlog zbog čega bi rudnici trebali što prije početi s proizvodnjom. Protiv sam da kompromis bude na teret Elektroprivrede. Ne mogu se rudnici finansirati samo iz Elektroprivrede, treba potražiti i druge izvore", zaključio je Andelija.

Ponovio je kako se po novim pravilnicima ne smanjuje plata radnika u proizvodnji, već samo režijskom osoblju te kako radnika u proizvodnji nedostaje.