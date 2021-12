Austrijanci žele otvoriti rudnik boksita u Sanskom Mostu

SANSKI MOST - Kompanija "RNP Boksit", iza koje stoji austrijski kapital, najavila je spremnost za ulaganja u oblasti istraživanja i eksploatacije boksita na području općine Sanski Most.

Predstavnici ove kompanije su nedavno boravili u Bihaću, gdje su se susreli s Mustafom Ružnićem, premijerom USK, te ga informisali o pripremnim radnjama koje su obavili na lokalitetu planine Korčanica, dvadesetak kilometara od Sanskog Mosta. Radi se o području na kojem su ranije utvrđena bogata nalazišta ove dragocjene rude, a ovom prilikom potencijalni investitori najavili su mogućnost otvaranja oko stotinu novih radnih mjesta.

Planirano je da se u prvoj fazi investicije, koja podrazumijeva geološka istraživanja i obezbjeđenje koncesije, uloži oko 3,2 miliona eura, a nakon toga bi uslijedilo i pokretanje eksploatacije boksita te nova ulaganja u visini od 12,3 miliona eura.

Podsjećamo da su ranije mještani Lušci Palanke izrazili zabrinutost s obzirom na to da se u blizini planiranih aktivnosti nalazi memorijalni spomen-kompleks iz perioda Drugog svjetskog rata, koji za stanovnike ovog područja, gdje mahom žive povratnici srpske nacionalnosti, predstavlja svetinju i simbol stradanja u pomenutom periodu. Kod njih postoji i bojazan da bi u slučaju geoloških radova moglo doći do štetnih posljedica u oblasti poljoprivrede, turizma i geologije te do ugrožavanja prirodnog okoliša.

Iz mjesne zajednice Lušci Palanka zbog toga su od nadležnih lokalnih, kantonalnih i federalnih institucija zatražili čvrste garancije da istraživački radovi neće na bilo koji način ugroziti zaštićeno područje niti uzrokovati njegovu devastaciju. U posljednjih nekoliko godina na dvije lokacije koje se nalaze na širem području Lušci Palanke započela je eksploatacija boksita, pa se iskopavanje ove rude trenutno odvija na lokalitetu Vojničko polje, u blizini sela Bojište, dok se drugi rudokop nalazi na prostoru brda Oštrelj.

Preliminarna istraživanja, provedena prije nekoliko decenija, pokazala su kako planinska oblast planine Grmeč, u trokutu između Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta krije bogata ležišta crvenog boksita, koji se smatra najkvalitetnijom rudom za proizvodnju i obogaćivanje aluminijuma.